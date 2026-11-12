Видеорегистратор в машине. Почему за него можно получить штраф?

Телефон, навигатор или другое устройство, закреплённые на лобовом стекле, могут стать причиной не только предупреждения, но и штрафа. При этом значение имеет не сам факт крепления гаджета, а то, насколько сильно он закрывает водителю обзор. В Госавтоинспекции объяснили, как оценивают такое нарушение.

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Как оценивают нарушение в Госавтоинспекции

В Госавтоинспекции России пояснили, что состав нарушения устанавливают при рассмотрении конкретного административного дела. Поэтому одно лишь наличие устройства на стекле не означает автоматический штраф.

По словам представителя ведомства, юридически значимым является то, насколько предмет ограничивает обзор именно с водительского места. Если телефон, навигатор, видеорегистратор или другое устройство заметно его ограничивают, эксплуатацию автомобиля могут признать нарушением.

Само название гаджета и факт его крепления на стекле не означают автоматической ответственности: оцениваются его расположение и влияние на видимость дороги.

Что запрещают правила

Правила запрещают ездить с предметами на лобовом стекле, если они мешают обзору. Исключения предусмотрены для зеркал заднего вида и элементов стеклоочистителей.

К ним также относятся радиоантенны и нагревательные элементы систем размораживания и осушения стекла.

Гаджеты в перечень исключений не входят

Смартфоны, навигаторы, держатели и видеорегистраторы в этот перечень не входят. Для них определяющим остаётся фактическое влияние на обзор.

Иными словами, важно не то, что устройство находится на стекле, а то, насколько оно мешает водителю видеть дорогу.

Если видеорегистратор находится по центру лобового стекла, то очевидно, что он ограничивает обзор. А если разместить его вверху, например за зеркалом заднего вида, или внизу, на уровне дворников, то мешать обзору он не будет. Это ключевой фактор.

Какое наказание предусмотрено

Если гаджет ограничивает обзор, то водителю могут вынести предупреждение или выписать штраф в размере 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.