Заведутся или нет? Новые модели «Москвича» проверили в реальных зимних условиях

Новые модели «Москвич М70» и «Москвич М90» проверили в реальных зимних условиях, чтобы понять, насколько уверенно они ведут себя при сильном морозе. После ночной стоянки на холоде специалисты запускали оба автомобиля, а затем отправляли их на часовой маршрут с максимальными настройками климатической системы. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу московского автозавода.

Фото автозавода «Москвич»

Где проходили испытания и что входило в программу

Испытания проходили в Сургуте и Ноябрьске. В рамках зимней программы проверяли двигатели и трансмиссии, а также отдельно оценивали подвеску, климатическую установку, системы обогрева и электронных ассистентов. Такой набор проверок позволял посмотреть, как автомобили работают не только при запуске, но и в движении, при длительном воздействии низких температур и при активном использовании оборудования салона.

Общий пробег в ходе испытаний составил около 13 тыс. км. На «Москвич М70» пришлось примерно 5,5 тыс. км, на «Москвич М90» — около 7,5 тыс. км. В Ноябрьске температура опускалась до -41°C. При этом заявленная нижняя граница штатной эксплуатации обеих моделей составляет -35°C, то есть тест проходил в более суровых условиях, чем предусмотрено обычными рекомендациями.

Холодный запуск и работа обогрева

Отдельное внимание уделили холодному запуску двигателя и работе трансмиссии. «Москвич М70» представляет собой переднеприводный кроссовер с турбированными двигателями объемом 1,5 и 2,0 л. «Москвич М90» оснащается двухлитровым турбомотором и девятиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, а привод у него полный.

Подвеску и климатическую установку оценивали как самостоятельные системы, а электронные ассистенты проверяли вместе с системами обогрева. Размораживание стекол и зеркал проходило по отдельному сценарию. Кроме того, после длительной стоянки на морозе проверяли двери и замки, включая ручки.

По данным компании, ледяная корка на стеклах и зеркалах удалялась примерно через десять минут после запуска автомобиля. Это один из практических показателей, важных для зимней эксплуатации: он демонстрирует, насколько быстро водитель получает нормальный обзор после ночной стоянки в сильный мороз.

Дополнительные испытания полноприводного М90

Полноприводный «Москвич М90» дополнительно проверили на заснеженных участках вне дорог общего пользования. На протяжении всех тестов измерительные комплексы фиксировали работу силовых агрегатов и систем помощи водителю.

Отдельно отслеживали температуру в салоне, что важно для оценки эффективности отопителя и климатической системы в целом.

Возвращение в Москву

После испытаний в Сургуте автомобили самостоятельно вернулись в Москву. По информации компании, кузовные элементы выполнены из оцинкованной стали, а сварные соединения и скрытые полости дополнительно защищены от коррозии.

При переходе на полный цикл производства CKD планируют установить бачок омывателя объемом 4,5 л с индикатором низкого уровня жидкости.