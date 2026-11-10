Заведутся или нет? Новые модели «Москвича» проверили в реальных зимних условиях
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Заведутся или нет? Новые модели «Москвича» проверили в реальных зимних условиях

Автоновости
8 комментариев 8 комментариев

Новые модели «Москвич М70» и «Москвич М90» проверили в реальных зимних условиях, чтобы понять, насколько уверенно они ведут себя при сильном морозе. После ночной стоянки на холоде специалисты запускали оба автомобиля, а затем отправляли их на часовой маршрут с максимальными настройками климатической системы. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу московского автозавода.

Заведутся или нет? Новые модели «Москвича» проверили в реальных зимних условиях
Фото автозавода «Москвич»

Где проходили испытания и что входило в программу

Испытания проходили в Сургуте и Ноябрьске. В рамках зимней программы проверяли двигатели и трансмиссии, а также отдельно оценивали подвеску, климатическую установку, системы обогрева и электронных ассистентов. Такой набор проверок позволял посмотреть, как автомобили работают не только при запуске, но и в движении, при длительном воздействии низких температур и при активном использовании оборудования салона.

Общий пробег в ходе испытаний составил около 13 тыс. км. На «Москвич М70» пришлось примерно 5,5 тыс. км, на «Москвич М90» — около 7,5 тыс. км. В Ноябрьске температура опускалась до -41°C. При этом заявленная нижняя граница штатной эксплуатации обеих моделей составляет -35°C, то есть тест проходил в более суровых условиях, чем предусмотрено обычными рекомендациями.

Холодный запуск и работа обогрева

Отдельное внимание уделили холодному запуску двигателя и работе трансмиссии. «Москвич М70» представляет собой переднеприводный кроссовер с турбированными двигателями объемом 1,5 и 2,0 л. «Москвич М90» оснащается двухлитровым турбомотором и девятиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, а привод у него полный.

Подвеску и климатическую установку оценивали как самостоятельные системы, а электронные ассистенты проверяли вместе с системами обогрева. Размораживание стекол и зеркал проходило по отдельному сценарию. Кроме того, после длительной стоянки на морозе проверяли двери и замки, включая ручки.

По данным компании, ледяная корка на стеклах и зеркалах удалялась примерно через десять минут после запуска автомобиля. Это один из практических показателей, важных для зимней эксплуатации: он демонстрирует, насколько быстро водитель получает нормальный обзор после ночной стоянки в сильный мороз.

Дополнительные испытания полноприводного М90

Полноприводный «Москвич М90» дополнительно проверили на заснеженных участках вне дорог общего пользования. На протяжении всех тестов измерительные комплексы фиксировали работу силовых агрегатов и систем помощи водителю.

Отдельно отслеживали температуру в салоне, что важно для оценки эффективности отопителя и климатической системы в целом.

Возвращение в Москву

После испытаний в Сургуте автомобили самостоятельно вернулись в Москву. По информации компании, кузовные элементы выполнены из оцинкованной стали, а сварные соединения и скрытые полости дополнительно защищены от коррозии.

При переходе на полный цикл производства CKD планируют установить бачок омывателя объемом 4,5 л с индикатором низкого уровня жидкости.

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MoJloTkoM no roJloBe

Фи…

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7
goldberg

У нормальных производителей есть морозильные камеры и не нужен никакой Сургут.
А для переклейки шильдиков нужен маленький бокс, поэтому переклейщикам морозильная камера не по карману.

Редактировалось 6 часов назад
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5
Bizon

+100500
так-то оно так,
«У нормальных производителей есть морозильные камеры и не нужен никакой Сургут»
но небольшая редакторская прафка, два варианта.
«выбирай, но осторожно но выбирай»

1) У нормальных производителей есть морозильные камеры и ПОЭТОМУ им не нужен никакой Сургут
или
2) у них нет Сургута и ПОЭТОМУ они придумали морозильные камеры :о)

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1
Кирилл16

«проверяли», «запускали», «отправляли», «уделили внимание», «фиксировали», «отслеживали»…. работа проделана гигантская и, как результат, заявлено про 10 минут удаления ледяной корки… До кучи про оцинкованные панели впихнули рекламку…
А что есть такое «максимальные настройки климатической системы»?

Редактировалось 7 часов назад
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4
Bizon

короче: освоили бюджет :о)

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1
E_Lindros

а на фото тачка только что выехавшая из тёплого паркинга-))) клоуны бль

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0
Airmouse

Портал из Сочи.

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0
Nordman51

Чуть не блеванул, пока читал.

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