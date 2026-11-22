21 ноября в 16:55 в районе 542-го километра трассы Тюмень — Омск произошло столкновение легкового автомобиля Kia Rio и большегруза Mercedes-Benz.
В результате ДТП водитель Kia Rio — 41-летний мужчина — и два его пассажира: 45-летняя женщина и 5-летний мальчик — скончались на месте происшествия от полученных травм. Ещё один пассажир, 13-летний мальчик, был доставлен в больницу.
По факту ДТП проводится проверка. Видеорегистратор запечатлел момент столкновения.
угробил себя и всю семью, а старшего сына сиротой оставил..
41 год, а обгонять так и не научился. Лучше бы жену за руль посадил.
….ебок всю семью угробил !!!!!!
На Киа лучше ехать 80 км\ч и даже не думать про обгоны.
Киа спокойно идет 100-110км/ч, а распездяй и на 70 разъебется, от авто это никак не зависит
Ну и нафиг так рулём дёргать на зимней обледенелой дороге?
Надо было после первого же пируэта в кювет уходить. Тогда были бы шансы.
вот это правильное решение
Замедлил в два раза — всё равно кажется, что все летели, как полоумные.
Пока люди в большинстве своем будут считать технические двухполосные трассы — нормой, такое к сожалению будет продолжаться
А то на МКАДе ДТП не бывает….
на МКАДе по 5 полос в каждую сторону !!!
Пока люди, в большинстве своем, будут продолжать считать себя в безопасности в своей консервной банке, превышать скорость и ложить болт на ПДД, такое, к сожалению, будет продолжаться.
Лошара, нех гонять. На ровном месте размотался.
Там небольшой поворот. Плюс корейская подвеска.
вазовская прям лучше)) да и тут уж дело не в подвеске если разобраться
В том-то и дело, что даже у 2108 подвеска была лучше, чем у некоторых популярных корейских авто. Как-никак Порше помогали доводить.
привод
уёбок рукожопый!!! с детями на борту! ещё и что-то исполнять!
И опять же, нет должного уровня ни знаков, ни разметки!!! 41-летний мужчина возможно по прямой попытался обогнать впередиидущую фуру, разогнался, а тут раз и из-за угла вынырнул автор на Benzе! Он бьёт по тормозам, возвращается назад, ритмичный занос и всё!