21 ноября в 16:55 в районе 542-го километра трассы Тюмень — Омск произошло столкновение легкового автомобиля Kia Rio и большегруза Mercedes-Benz.

В результате ДТП водитель Kia Rio — 41-летний мужчина — и два его пассажира: 45-летняя женщина и 5-летний мальчик — скончались на месте происшествия от полученных травм. Ещё один пассажир, 13-летний мальчик, был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Видеорегистратор запечатлел момент столкновения.

Фото: УМВД России по Омской области