"Выбежала на дорогу из-за стоящей машины": девочка оказалась под колесами авто в Братске
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«Выбежала на дорогу из-за стоящей машины»: девочка оказалась под колесами авто в Братске

Аварии в России
2 комментария 2 комментария
«Выбежала на дорогу из-за стоящей машины»: девочка оказалась под колесами авто в Братске

В жилом районе Гидростроитель города Братска 38-летний водитель автомобиля Kia Sorento совершил наезд на девочку, которая выбежала на проезжую часть.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все причины и обстоятельства случившегося.

Как видно на видео с камеры, девочка внезапно выбежала на дорогу из-за стоящей машины в то время как взрослый снимал её на камеру мобильного телефона.

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2 Комментария
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2 комментариев
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Ralf

Очень бездумно летел по такой дороге, когда справа такая толпа с детьми стоит

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вот же бараны

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