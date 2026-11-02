«Выбежала на дорогу из-за стоящей машины»: девочка оказалась под колесами авто в Братске

В жилом районе Гидростроитель города Братска 38-летний водитель автомобиля Kia Sorento совершил наезд на девочку, которая выбежала на проезжую часть.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все причины и обстоятельства случившегося.

Как видно на видео с камеры, девочка внезапно выбежала на дорогу из-за стоящей машины в то время как взрослый снимал её на камеру мобильного телефона.