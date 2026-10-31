На трассе в Карелии в ДТП погибли двое полицейских и задержанный

Смертельная авария произошла 30 октября около 16:20 на 502-м километре автодороги Р-21 «Кола» в Кондопожском районе.

Столкнулись служебный УАЗ «Патриот» и самосвал Scania. Погибли двое сотрудников полиции и задержанный, которого конвоировали в Сегежу. Ещё один полицейский пострадал и был госпитализирован.

По предварительным данным местных СМИ, ДТП случилось недалеко от деревни Сопоха. Уточняется, что полицейский автомобиль мог выехать на встречную полосу при обгоне и столкнуться с самосвалом.

Официального подтверждения этой версии пока нет. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Фото с места ДТП