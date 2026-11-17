17 ноября, около 01:00, на улице Муталиева в Назрани водитель автомобиля ВАЗ-2114 с подложными номерами, не имевший права управления, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. После столкновения «Лада» загорелась.

Водитель и двое пассажиров «четырнадцатой» скончались на месте происшествия. Уточняется, что погибший водитель ранее 17 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

Водитель «Соляриса» был доставлен в реанимационное отделение местной больницы. По данному факту полицией проводится проверка.

Камера уличного наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Фото: МВД Ингушетии