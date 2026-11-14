На Урале мужчина из-за ревности разгромил Haval бывшей сожительницы

В Первоуральске бывший сожитель из ревности повредил топором автомобиль Haval, принадлежащий местной жительнице Екатерине.

По её словам, в момент нападения в салоне находились подруги женщины, а сын наблюдал за происходящим из дома. Екатерина также сообщила, что бывший мужчина угрожал ей расправой.

Она рассказала, что уехала от сожителя и на выходных привезла ребёнка, как было договорено. Когда она приехала с подругами его забирать, пьяный экс-сожитель вышел с топором и сразу ударил по лобовому стеклу. Причиной конфликта женщина считает ревность: мужчина полагает, что она ушла к другому.

Инцидент произошёл месяц назад. Екатерина сразу обратилась в полицию, но, по её словам, мер пока не приняли. В полиции Первоуральска заявили, что участковые проводят проверку, информация о бездействии не соответствует действительности, проверка ещё не завершена, а подозреваемого привлекут к ответственности по закону.

Видео, фото — Е1.RU