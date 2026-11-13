В России ужесточат правила ввоза автомобилей через Беларусь, Армению, Киргизию и Казахстан

С 1 мая 2027 года ввоз автомобилей через Беларусь, Армению, Киргизию и Казахстан может усложниться. Минпромторг подготовил проект постановления правительства, который меняет порядок исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Его ключевая цель — унифицировать правила взимания утильсбора для колесных транспортных средств, самоходной техники и прицепов, а также установить дополнительные требования к машинам, ввезенным через страны ЕАЭС.

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Единые правила вместо разрозненных норм

Сейчас порядок администрирования утильсбора для автомобилей и самоходной техники регулируется разными постановлениями. Новый документ должен объединить подходы к расчету, уплате и взысканию сбора, а также к возврату и зачету излишне перечисленных или взысканных сумм. В Минпромторге подчеркивают: речь идет прежде всего об унификации правовых норм, а не о пересмотре фискальной нагрузки.

Ставки и льготы остаются прежними

Министерство отдельно указывает, что проект не предусматривает индексацию коэффициентов утильсбора. Ранее установленные ставки не меняются. При этом в самом тексте проекта дата вступления в силу не указана — она появляется только в сопроводительных материалах, где фигурирует 1 мая 2027 года.

Ужесточение импорта через ЕАЭС

Одно из ключевых новшеств касается машин, ввозимых через страны Евразийского экономического союза. Таможенные органы смогут отказать в льготном утильсборе автомобилю, который физическое лицо ввезло для личного пользования, если при ввозе на территорию ЕАЭС он был оформлен с уплатой ввозных пошлин или налогов по ставкам, отличающимся от единого таможенного тарифа ЕАЭС и единых ставок таможенных пошлин и налогов. Иными словами, речь идет о ситуациях, когда машина прошла оформление в другой стране Союза по более низким ставкам, чем действовали бы в России, в том числе при занижении таможенной стоимости.

Отмена старых актов и новая формула

В случае принятия проекта утратят силу ряд действующих актов, включая постановление № 1291, которым установлены общие правила расчета и взимания утильсбора, и постановление № 152, определяющее правила расчета сбора для транспортных средств, ввозимых из стран ЕАЭС. В новом документе прописан аналогичный порядок, но формула расчета суммы сбора в описанных ситуациях актуализирована. В Минпромторге отмечают: импортеров, которые изначально заявляют корректную таможенную стоимость автомобиля, изменения не затронут.

Ввоз для личного пользования

Дополнительные условия могут появиться для автомобилей, ввозимых для личного пользования. После оформления таможенного приходного ордера такую машину нужно будет поставить на учет в МВД в течение месяца. Сейчас такого ограничения нет. Кроме того, 12-месячный срок, в течение которого транспортное средство должно оставаться в собственности владельца, планируется отсчитывать не с момента таможенного оформления, а с даты постановки на учет. Нарушение этих требований может привести к доначислению утильсбора по «коммерческим» ставкам.

Автомобили старше 30 лет

Еще одно новшество касается машин старше 30 лет. Их импортеры, как и раньше, будут освобождены от уплаты утильсбора, но только при условии, что автомобиль признают культурной ценностью. Для этого потребуется заключение эксперта. Таким образом, льгота сохраняется, но становится более формализованной.

Мнения экспертов

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что предложенные меры направлены на закрытие оставшихся лазеек, которыми импортеры пользуются для снижения размера утильсбора. По его прогнозу, после принятия документа резко сократится поток машин из Киргизии, Армении, Беларуси и Казахстана.

Автоэксперт Игорь Моржаретто согласен, что новые правила призваны бороться с махинациями при импорте и устранять пробелы в регулировании, но не ожидает существенного уменьшения ввоза из стран ЕАЭС: в той же Киргизии процедура сертификации автомобиля проще и быстрее, поэтому импортеры могут сохранить интерес к этому каналу.

Вице-президент Национального союза Антон Шапарин полагает, что основные бреши в законодательстве об утильсборе уже закрыты, а сейчас идет точечная работа по оставшимся лазейкам.

Оценки влияния на авторынок расходятся. Максим Кадаков допускает кратковременный импульс к продажам: сама информация о грядущих изменениях может подтолкнуть колеблющихся покупателей к покупке, как это было осенью прошлого года на фоне разговоров о пересмотре правил расчета утильсбора.

Генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков признает, что новость может несколько подстегнуть рынок, но не ждет повторения прошлогодней ситуации. Тогда совпали несколько факторов — новые правила утильсбора, рост цен и сокращение стоков у дилеров, что привело к рекордным 150–160 тыс. проданных автомобилей в месяц. Сейчас только на ожиданиях изменений по утильсбору такие показатели маловероятны. По мнению Сергея Целикова, изменения по импорту из ЕАЭС могут снизить спрос на такие машины: покупателей будет отпугивать риск будущих требований таможни о доплате утильсбора.

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько уточняет, что такие требования могут предъявить в течение трех лет с момента ввоза автомобиля. Доля машин, ввозимых через страны ЕАЭС, составляет не более 10% рынка; она может сократиться, но будет компенсирована прежде всего моделями российского производства.

Что касается машин старше 30 лет, то новые требования по подтверждению статуса культурной ценности, по оценке главы «Автостата» Сергея Целикова, на рынок почти не повлияют: за 10 месяцев 2026 года в Россию ввезли всего 71 легковой автомобиль старше 30 лет, а за весь прошлый год — 62.