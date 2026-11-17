Скорость — это вовсе не сухая цифра, застывшая на спидометре. Зимой она превращается в ту самую секунду, которая отделяет жизнь от смерти. Тормозной путь на скользкой дороге стремительно растёт, а время на реакцию водителя остаётся прежним.

И есть в ПДД пункт, который как раз об этом — 10.1. Он не про ограничение скорости как таковое. Он про то, чтобы выбранная скорость позволяла вовремя остановиться перед опасностью. Этот пункт — не формальность. Он про то, чтобы не пополнить список жертв, которых ежегодно вспоминают в третье воскресенье ноября.

Совместный проект ГТРК «Иркутск» и Главного управления Госавтоинспекции по Иркутской области.