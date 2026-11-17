Скорость — это вовсе не сухая цифра, застывшая на спидометре. Зимой она превращается в ту самую секунду, которая отделяет жизнь от смерти. Тормозной путь на скользкой дороге стремительно растёт, а время на реакцию водителя остаётся прежним.
И есть в ПДД пункт, который как раз об этом — 10.1. Он не про ограничение скорости как таковое. Он про то, чтобы выбранная скорость позволяла вовремя остановиться перед опасностью. Этот пункт — не формальность. Он про то, чтобы не пополнить список жертв, которых ежегодно вспоминают в третье воскресенье ноября.
Совместный проект ГТРК «Иркутск» и Главного управления Госавтоинспекции по Иркутской области.
Не смотрел, но осуждаю!
УЧИТЬСЯ Чувствовать скорость и знать как реагирует машина нужно в автошколе! до выдачи прав! Никто не знает как поведёт себя корыто на колее в ледяном повороте при выбранной скорости. Кто-то нормально проедет, а кто-то улетит.
Как можно требовать соблюдения 10.1, если для расчета максимально возможной скорости и следовательно минимальной(оптимальной) скорости для безопасного движения нужно провести расчеты, подкрепить расчеты испытаниями на конкретном участке дороги в конкретное время ?
Видосы на сайте показывают, что на прямом участке дороги при 40 кмч может занести..
а если будешь ехать 20кмч — то тебя тупо снесут!
Ну это все приходит с опытом.. Этому в автошколе не научиться, там дают азы!