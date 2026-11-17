ДТП произошло 16 ноября на 4 километре автодороги Иркутск — Кударейка. По предварительным данным полиции, 49-летний водитель кроссовера Subaru Forester при повороте налево создал помеху встречному автомобилю Toyota Corolla Spacio. Чтобы избежать столкновения, 69-летний водитель «Тойоты» съехал с дороги и врезался в световую опору.
Водитель «Тойоты» скончался на месте происшествия до прибытия медиков. По факту произошедшего проводится проверка.
Момент ДТП попал в объектив камеры уличного наблюдения.
Водитель Тойоты не знал для чего ремни.
зачем рулил? субару по морде мягче будет, столба.
Даже лобовое стекло целое.. Об руль что ли так убился?)
69 лет. Выброс адреналина. Сердце не выдержало.