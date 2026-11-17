ДТП произошло 16 ноября на 4 километре автодороги Иркутск — Кударейка. По предварительным данным полиции, 49-летний водитель кроссовера Subaru Forester при повороте налево создал помеху встречному автомобилю Toyota Corolla Spacio. Чтобы избежать столкновения, 69-летний водитель «Тойоты» съехал с дороги и врезался в световую опору.

Водитель «Тойоты» скончался на месте происшествия до прибытия медиков. По факту произошедшего проводится проверка.

Момент ДТП попал в объектив камеры уличного наблюдения.