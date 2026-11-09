В Сочи 35-летняя женщина-курьер на электровелосипеде погибла под колесами мусоровоза

ДТП произошло 8 ноября на Альпийской в Сочи. 35-летняя женщина-курьер на электровелосипеде не справилась с управлением и упала под колёса мусоровоза. Женщина скончалась на месте происшествия. Камера уличного наблюдения запечатлела момент наезда.

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