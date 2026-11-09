В Сочи 35-летняя женщина-курьер на электровелосипеде погибла под колесами мусоровоза
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В Сочи 35-летняя женщина-курьер на электровелосипеде погибла под колесами мусоровоза

Аварии в России
8 комментариев 8 комментариев

ДТП произошло 8 ноября на Альпийской в Сочи. 35-летняя женщина-курьер на электровелосипеде не справилась с управлением и упала под колёса мусоровоза. Женщина скончалась на месте происшествия. Камера уличного наблюдения запечатлела момент наезда.

В Сочи 35-летняя женщина-курьер на электровелосипеде погибла под колесами мусоровоза
В Сочи 35-летняя женщина-курьер на электровелосипеде погибла под колесами мусоровоза
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8 Комментариев
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8 комментариев
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Nordman51

Шлюха, в таких тепличных условиях ездить не умеет. Это пизьдец!

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1
RedVodim

> погибла под колесами мусоровоза
готовая эпитафия

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1
Germanetz

А кто парковался, кого она объезжала?

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0
Rubicon

форсаж включила — переднее колесо оторвалось от земли, но не взлетела…

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0
Germanetz

Может. 
Но мне кажется кто-то ей помешал.

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0
Rubicon

Не знаю кто помешал, но ручку газа до отказа точно кто-то помог крутануть
Может это грибы ?

Редактировалось 33 минут назад
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0
Germanetz

Именно что помог. Я в юности езил на подобном, так крутануть газ можно если тебе приходится резко маневрировать рулем. Мне реально пару раз помогли.

Кроме того: это не моцик, не БМВ-Ямаха, тут на заднее колесо не встанешь, она потеряла сцепление передним колесом в результате маневра, а не газа.

Редактировалось 10 минут назад
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1
Nordman51

Какая разница? Нех гонять. Тот, кто парковался, хрустиху не видел, хрустов вообще плохо видно, да ещё когда они поливают. Но хрусты тупы, жалки и убоги, своими куриными мозгами этого не понимают.

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