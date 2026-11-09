В Сочи 35-летняя женщина-курьер на электровелосипеде погибла под колесами мусоровоза

ДТП произошло 8 ноября на Альпийской в Сочи. 35-летняя женщина-курьер на электровелосипеде не справилась с управлением и упала под колёса мусоровоза. Женщина скончалась на месте происшествия. Камера уличного наблюдения запечатлела момент наезда.
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Шлюха, в таких тепличных условиях ездить не умеет. Это пизьдец!
> погибла под колесами мусоровоза
готовая эпитафия
А кто парковался, кого она объезжала?
форсаж включила — переднее колесо оторвалось от земли, но не взлетела…
Может.
Но мне кажется кто-то ей помешал.
Не знаю кто помешал, но ручку газа до отказа точно кто-то помог крутануть
Может это грибы ?
Именно что помог. Я в юности езил на подобном, так крутануть газ можно если тебе приходится резко маневрировать рулем. Мне реально пару раз помогли.
Кроме того: это не моцик, не БМВ-Ямаха, тут на заднее колесо не встанешь, она потеряла сцепление передним колесом в результате маневра, а не газа.
Какая разница? Нех гонять. Тот, кто парковался, хрустиху не видел, хрустов вообще плохо видно, да ещё когда они поливают. Но хрусты тупы, жалки и убоги, своими куриными мозгами этого не понимают.