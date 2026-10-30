В Усть-Куте из-за выпавшего снега на одном перекрестке произошло сразу несколько ДТП
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В Усть-Куте из-за выпавшего снега на одном перекрестке произошло сразу несколько ДТП

Аварии в России
2 комментария 2 комментария
В Усть-Куте из-за выпавшего снега на одном перекрестке произошло сразу несколько ДТП

28 октября на улице Речников в Усть-Куте развернулась тревожная сцена. Снегопад стал опасным спутником для водителей. Камера уличного наблюдения зафиксировала сразу три ДТП, случившихся одно за другим.

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2 Комментария
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2 комментариев
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Ralf

Сборище долбое##в))) Сначала на фуре — ну видишь ты ,что не впишешься, ну выпусти поворачивальщиков всех и заходи в поворот. Второй пересрался и не глядя назад начал сдавать, судя по всему. Третий тоже баран, с разгона пошел на тротуар заскакивать в гололед.. Не увидел третьего ДТП, кстати.. Или было касание с фурой все-таки? Если да, то куда она уехала?

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E_Lindros

бедняга на шевике или мицубиське, сначала в нос получил, потом поджопник от двух долбоёбин

Редактировалось 1 минута назад
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