В Усть-Куте из-за выпавшего снега на одном перекрестке произошло сразу несколько ДТП

28 октября на улице Речников в Усть-Куте развернулась тревожная сцена. Снегопад стал опасным спутником для водителей. Камера уличного наблюдения зафиксировала сразу три ДТП, случившихся одно за другим.
«Волга» C50 получила управление со смартфона уже в базе
Обновлённую «Волгу» C50 можно завести со смартфона и заранее настроить температуру в салоне. Система доступна во всех трёх комплектациях.
Сборище долбое##в))) Сначала на фуре — ну видишь ты ,что не впишешься, ну выпусти поворачивальщиков всех и заходи в поворот. Второй пересрался и не глядя назад начал сдавать, судя по всему. Третий тоже баран, с разгона пошел на тротуар заскакивать в гололед.. Не увидел третьего ДТП, кстати.. Или было касание с фурой все-таки? Если да, то куда она уехала?
бедняга на шевике или мицубиське, сначала в нос получил, потом поджопник от двух долбоёбин