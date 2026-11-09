Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Твери: пострадали три человека

8 ноября на улице Горькова в Твери 36-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ЛиАЗ под управлением 43-летнего мужчины.

За медицинской помощью обратились три человека: водитель Hyundai и два пассажира автобуса — 76-летний мужчина и 71-летняя женщина. Пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

Фото управления МВД России по Тверской области