Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Твери: пострадали три человека
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Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Твери: пострадали три человека

Аварии в России
8 комментариев 8 комментариев

8 ноября на улице Горькова в Твери 36-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ЛиАЗ под управлением 43-летнего мужчины.

За медицинской помощью обратились три человека: водитель Hyundai и два пассажира автобуса — 76-летний мужчина и 71-летняя женщина. Пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Твери: пострадали три человека
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Твери: пострадали три человека
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Твери: пострадали три человека
Фото управления МВД России по Тверской области
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8 Комментариев
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8 комментариев
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Bizon

смарю, ышо на летней резине катался
под горку в повороте

мы, в сочи, давно уже на шыпах

#подскользнулся, сынок

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3
neapol

Автобус то был уже стоячий практически… кому там помощь понадобилась? Разве что психологическая

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1
E_Lindros

пердуны не были пристёгнуты-))

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0
goldberg

Был хюндай, стал утиль.

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1
Мишаня 007

ESP не сработала))))

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0
Kolyan II

скорей всего MOZG)))))

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2
d989417

ЗЗПХ.

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1
Nordman51

Бля!

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0
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