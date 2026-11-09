В Челябинске водитель "Лады" погиб после наезда на забор и здание
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В Челябинске водитель «Лады» погиб после наезда на забор и здание

Аварии в России
15 комментариев 15 комментариев
В Челябинске водитель «Лады» погиб после наезда на забор и здание

8 ноября в 14:15 на парковке у дома № 57 по проспекту Ленина автомобиль Lada Granta под управлением 26-летнего водителя при неустановленных обстоятельствах наехал на забор из профнастила и бетонных блоков, после чего продолжил движение и врезался в фасад здания.

Водитель в течение часа после ДТП скончался в больнице. Камера запечатлела момент происшествия.

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15 Комментариев
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15 комментариев
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Novabila

Это был краш тест..

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7
MishaBob

фундаментных блоков? Я тоже думаю, надо по шире блоки ставить

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5
Bizon

ясен пень, самоубийство
— а зачем, Сэмен Маркович? Ему же еще жить, да жить «в самой лучшей стране на свете» (тм)
— а затем, Фима, что зае#ало всё
вон, какие песни молодежь поет
взвейтесь кострами синие ночи, мы пионэры — дети рабочих
https://audset.ru/track/14361530

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4
MishaBob

какое самоубийство?
«Водитель в течение часа после ДТП скончался в больнице.«

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0
Germanetz

Главврач задушил?

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2
d989417

Вывод: блоки надо крепить.

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2
E_Lindros

такого ещё не было, со всей дури в стену, перед этим не заметив забор из блоков-))

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2
UELL

Было. Спецом в бетонные плиты вмонтировался. Недавно пересматривал, старые странички. Тоже молодой.

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2
f860549831d242593f3081f6f6548f09

не справился с управлением…

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1
yuryvolk

Не справился с мозгом…суицид по известным только ему обстоятельствам

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7
formatceft

Баба поди не дала, вот и убился дурачок.

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5
E_Lindros

тачкой не вышел?

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3
Мишаня 007

Мог бы найти более лояльный способ самоуничтожиться, а так гранточку лифтбек испортил)))))

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1
goldberg

100%, что передозировка.

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0
Nordman51

Человек просто всегда там ездил, а тут кто-то забор поставил с блоками и здание.

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