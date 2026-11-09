В Челябинске водитель «Лады» погиб после наезда на забор и здание

8 ноября в 14:15 на парковке у дома № 57 по проспекту Ленина автомобиль Lada Granta под управлением 26-летнего водителя при неустановленных обстоятельствах наехал на забор из профнастила и бетонных блоков, после чего продолжил движение и врезался в фасад здания.
Водитель в течение часа после ДТП скончался в больнице. Камера запечатлела момент происшествия.
Это был краш тест..
фундаментных блоков? Я тоже думаю, надо по шире блоки ставить
ясен пень, самоубийство
— а зачем, Сэмен Маркович? Ему же еще жить, да жить «в самой лучшей стране на свете» (тм)
— а затем, Фима, что зае#ало всё
вон, какие песни молодежь поет
взвейтесь кострами синие ночи, мы пионэры — дети рабочих
https://audset.ru/track/14361530
какое самоубийство?
«Водитель в течение часа после ДТП скончался в больнице.«
Главврач задушил?
Вывод: блоки надо крепить.
такого ещё не было, со всей дури в стену, перед этим не заметив забор из блоков-))
Было. Спецом в бетонные плиты вмонтировался. Недавно пересматривал, старые странички. Тоже молодой.
не справился с управлением…
Не справился с мозгом…суицид по известным только ему обстоятельствам
Баба поди не дала, вот и убился дурачок.
тачкой не вышел?
Мог бы найти более лояльный способ самоуничтожиться, а так гранточку лифтбек испортил)))))
100%, что передозировка.
Человек просто всегда там ездил, а тут кто-то забор поставил с блоками и здание.