В Челябинске водитель «Лады» погиб после наезда на забор и здание

8 ноября в 14:15 на парковке у дома № 57 по проспекту Ленина автомобиль Lada Granta под управлением 26-летнего водителя при неустановленных обстоятельствах наехал на забор из профнастила и бетонных блоков, после чего продолжил движение и врезался в фасад здания.

Водитель в течение часа после ДТП скончался в больнице. Камера запечатлела момент происшествия.