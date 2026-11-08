«Нива» упала в реку Цивиль в Чувашии: погибли 5 человек

Вечером 6 ноября в Новочебоксарске произошла трагедия: в районе промзоны автомобиль ВАЗ-2121 сорвался с обрыва и упал в реку Цивиль. В салоне находились пять человек — трое молодых людей и две девушки, включая 22-летнего водителя. После вечерней поездки связь с ними пропала.

Родственники пропавших обратились в полицию 7 ноября. Спустя полтора дня поисков оперативники обнаружили следы протектора, ведущие к обрыву у реки, а водолазы МЧС нашли затонувший автомобиль на дне. Машина затонула на глубине 3–4 метров.

Все пять человек погибли, их личности установлены. Сначала водолазы подняли тела троих погибших, а позже ещё двоих извлекли на берег вместе с машиной.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Расследование продолжается.

Фото спецслужб