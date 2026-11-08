"Нива" упала в реку Цивиль в Чувашии: погибли 5 человек
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«Нива» упала в реку Цивиль в Чувашии: погибли 5 человек

Аварии в России
14 комментариев 14 комментариев

Вечером 6 ноября в Новочебоксарске произошла трагедия: в районе промзоны автомобиль ВАЗ-2121 сорвался с обрыва и упал в реку Цивиль. В салоне находились пять человек — трое молодых людей и две девушки, включая 22-летнего водителя. После вечерней поездки связь с ними пропала.

Родственники пропавших обратились в полицию 7 ноября. Спустя полтора дня поисков оперативники обнаружили следы протектора, ведущие к обрыву у реки, а водолазы МЧС нашли затонувший автомобиль на дне. Машина затонула на глубине 3–4 метров.

Все пять человек погибли, их личности установлены. Сначала водолазы подняли тела троих погибших, а позже ещё двоих извлекли на берег вместе с машиной.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Расследование продолжается.

&#171;Нива&#187; упала в реку Цивиль в Чувашии: погибли 5 человек
&#171;Нива&#187; упала в реку Цивиль в Чувашии: погибли 5 человек
&#171;Нива&#187; упала в реку Цивиль в Чувашии: погибли 5 человек
&#171;Нива&#187; упала в реку Цивиль в Чувашии: погибли 5 человек
&#171;Нива&#187; упала в реку Цивиль в Чувашии: погибли 5 человек
&#171;Нива&#187; упала в реку Цивиль в Чувашии: погибли 5 человек
Фото спецслужб
0
14 Комментариев
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14 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Ralf

Мда.. в 2014 году у меня также трое друзей на Ниве в речке утонули.. Молодежь, алкоголь..

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2
Bizon

МАН = молодежь алкоголь нива

ваще не понимаю, зачем в ниве ещё и бухать?
если нива и сама дает драйва до фига…Менты когда меня останавливают, выходишь такой весь, как на шарнирах, на адреналине и сразу гайцу в лоб: что, проблемы?
гаец: нет, нет, извините, езжайте с Богом с вами все в порядке?
я: да, все пучком. Что не видно («иду из бани, морда красная»)?
гаец (подозрительно смотрит): ну, ладно…езжайте

это в какой-нибудь скушной жоповозке: едешь и едешь, КАК в поезде, и ничего не происходит :о))
— а причем тут поезд, любезный Семэн Маркович?
— а при том, что в поезде тупо едешь и смотришь в окно…и через сутки ты уже «готов», дозрел стало быть, зажечь свою жизнь с обеих концов. Выбежал на полустанке и купил пифка для рывка…ну а потом и поезд быстрее поехал, без остановок :о)) и ваще жизнь наладилась.

Редактировалось 8 часов назад
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3
Ralf

Да, на Ниве ездить хватает адреналина) ну судя по тому, что промзона, может и трезвые гарцевали перед девками, да перестарались.. В моем случае синие не вписались в поворот на лифтованной Ниве ночью, и с обрыва в реку. Двое сразу наглухо, а третий не выбрался.. Машину на след день на крыше нашли, только колеса из воды торчали

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1
Bizon

в данном случае:
ночь, темно, не заметили КРАЙ обрыв
м.б. знали про обрыв и хотели как в амерском кено:
влюбленные подъезжают к краю обрыва и смотрят в даль на Океан, воркуют как голубки, а потом…животный первозданный секс…с видом на Океан.
вот оно :о)
comment image
на фото какая-нибудь франция. люди культурные, свою страну не разрушают, сделали загородку из известняка.
У нас одно слово — промзона.
Молодежь безумно жалко…

Редактировалось 5 часов назад
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0
goldberg

Ездить не умеет, а уже за руль садится.
Теперь так и не научится ездить.

Редактировалось 8 часов назад
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1
formatceft

Причём тут умение ездить?

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0
goldberg

точно. Ведь умение ездить никак не зависит от заезда в речку.
Вот я умею управлять автомобилем и почему-то в речку не заезжаю.

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0
lex77a

Вечером больше бухнуть негде было, обязательно надо было в такое место ехать?

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1
cs

колонка вон зачетная стоит рядом ! но право дело в такие еб… , по такому грунту ехать было не обязательно

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1
formatceft

Мда. Странное место выбрали для того чтобы бухнуть и поебаться.

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0
formatceft

Секс, наркотики, рок-н-ролл…
Бабы, бухло, двухдверная нива…

Редактировалось 6 часов назад
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1
Kolyan II

Урбан?

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0
Airmouse

Brabus, вон трелистник на капоте.

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2
Nordman51

Долбоёбы.

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0
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