«Нива» упала в реку Цивиль в Чувашии: погибли 5 человек

Вечером 6 ноября в Новочебоксарске произошла трагедия: в районе промзоны автомобиль ВАЗ-2121 сорвался с обрыва и упал в реку Цивиль. В салоне находились пять человек — трое молодых людей и две девушки, включая 22-летнего водителя. После вечерней поездки связь с ними пропала.
Родственники пропавших обратились в полицию 7 ноября. Спустя полтора дня поисков оперативники обнаружили следы протектора, ведущие к обрыву у реки, а водолазы МЧС нашли затонувший автомобиль на дне. Машина затонула на глубине 3–4 метров.
Все пять человек погибли, их личности установлены. Сначала водолазы подняли тела троих погибших, а позже ещё двоих извлекли на берег вместе с машиной.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Расследование продолжается.
Мда.. в 2014 году у меня также трое друзей на Ниве в речке утонули.. Молодежь, алкоголь..
МАН = молодежь алкоголь нива
ваще не понимаю, зачем в ниве ещё и бухать?
если нива и сама дает драйва до фига…Менты когда меня останавливают, выходишь такой весь, как на шарнирах, на адреналине и сразу гайцу в лоб: что, проблемы?
гаец:
нет, нет, извините, езжайте с Богомс вами все в порядке?
я: да, все пучком. Что не видно («иду из бани, морда красная»)?
гаец (подозрительно смотрит): ну, ладно…езжайте
это в какой-нибудь скушной жоповозке: едешь и едешь, КАК в поезде, и ничего не происходит :о))
— а причем тут поезд, любезный Семэн Маркович?
— а при том, что в поезде тупо едешь и смотришь в окно…и через сутки ты уже «готов», дозрел стало быть, зажечь свою жизнь с обеих концов. Выбежал на полустанке и купил пифка для рывка…ну а потом и поезд быстрее поехал, без остановок :о)) и ваще жизнь наладилась.
Да, на Ниве ездить хватает адреналина) ну судя по тому, что промзона, может и трезвые гарцевали перед девками, да перестарались.. В моем случае синие не вписались в поворот на лифтованной Ниве ночью, и с обрыва в реку. Двое сразу наглухо, а третий не выбрался.. Машину на след день на крыше нашли, только колеса из воды торчали
в данном случае:
ночь, темно, не заметили КРАЙ обрыв
м.б. знали про обрыв и хотели как в амерском кено:
влюбленные подъезжают к краю обрыва и смотрят в даль на Океан, воркуют как голубки, а потом…животный первозданный секс…с видом на Океан.
вот оно :о)
на фото какая-нибудь франция. люди культурные, свою страну не разрушают, сделали загородку из известняка.
У нас одно слово — промзона.
Молодежь безумно жалко…
Ездить не умеет, а уже за руль садится.
Теперь так и не научится ездить.
Причём тут умение ездить?
точно. Ведь умение ездить никак не зависит от заезда в речку.
Вот я умею управлять автомобилем и почему-то в речку не заезжаю.
Вечером больше бухнуть негде было, обязательно надо было в такое место ехать?
колонка вон зачетная стоит рядом ! но право дело в такие еб… , по такому грунту ехать было не обязательно
Мда. Странное место выбрали для того чтобы бухнуть и поебаться.
Секс, наркотики, рок-н-ролл…
Бабы, бухло, двухдверная нива…
Урбан?
Brabus, вон трелистник на капоте.
Долбоёбы.