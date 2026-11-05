"Занесло на встречную полосу": ВАЗ-2115 столкнулся с фурой на трассе «Сибирь»
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«Занесло на встречную полосу»: ВАЗ-2115 столкнулся с фурой на трассе «Сибирь»

Аварии в России
11 комментариев 11 комментариев

4 ноября в 8:10 на 419-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Чебулинском округе Кемеровской области 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не учёл дорожные и погодные условия, не справился с управлением, в результате чего легковушку занесло на встречную полосу, где она столкнулась с седельным тягачом Scania с полуприцепом.

В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

&#171;Занесло на встречную полосу&#187;: ВАЗ-2115 столкнулся с фурой на трассе «Сибирь»
Фото Госавтоинспекции Кузбасса
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11 Комментариев
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11 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Rubicon

Чё там устанавливать, если снегом всё замело ?
Боком ездить по дорогам опасно для жизни

Редактировалось 1 день назад
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6
formatceft

Особенно на Тазах.

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3
Rubicon

судя по видосам на сайте — марка авто при движении боком не имеет значения

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5
formatceft

Я имею в виду, что на тазах больше шансов начать это движение боком.

Редактировалось 1 день назад
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5
Rubicon

рио-солярисы вроде не тазы. На соляре племянница одноклассника на обгоне зимой убилась и еще четверых прихватила. А был бы таз (с)

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2
nick2011

Да и тазы по управляемости разные

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1
formatceft

рио-солярисы вроде не тазы. На соляре племянница одноклассника на обгоне зимой убилась и еще четверых прихватила. А был бы таз (с)


Ну это тоже мягко сказать машины из серии — 💩.
И видео мы с ними видели много на этом сайте на трассах и летом.
Но тормоза на них всё равно работают лучше чем на Тазах. Может только Веста исключение.

Редактировалось 1 день назад
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1
Ralf

Нива трехдверная — первая в списке. Я вообще зимой ее не беру, она непредсказуема даже при малейшем торможении

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3
Мишаня 007

Ну конечно если это не БеЛаз)))))

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0
al08

Зато сегодня Минтранс отчитался,что все дороги готовы к зимнему периоду….

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0
UELL

Так надо учитывать, в 46 лет.

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