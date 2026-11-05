«Занесло на встречную полосу»: ВАЗ-2115 столкнулся с фурой на трассе «Сибирь»

4 ноября в 8:10 на 419-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Чебулинском округе Кемеровской области 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не учёл дорожные и погодные условия, не справился с управлением, в результате чего легковушку занесло на встречную полосу, где она столкнулась с седельным тягачом Scania с полуприцепом.
В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Чё там устанавливать, если снегом всё замело ?
Боком ездить по дорогам опасно для жизни
Особенно на Тазах.
судя по видосам на сайте — марка авто при движении боком не имеет значения
Я имею в виду, что на тазах больше шансов начать это движение боком.
рио-солярисы вроде не тазы. На соляре племянница одноклассника на обгоне зимой убилась и еще четверых прихватила. А был бы таз (с)
Да и тазы по управляемости разные
Ну это тоже мягко сказать машины из серии — 💩.
И видео мы с ними видели много на этом сайте на трассах и летом.
Но тормоза на них всё равно работают лучше чем на Тазах. Может только Веста исключение.
Нива трехдверная — первая в списке. Я вообще зимой ее не беру, она непредсказуема даже при малейшем торможении
Ну конечно если это не БеЛаз)))))
Зато сегодня Минтранс отчитался,что все дороги готовы к зимнему периоду….
Так надо учитывать, в 46 лет.