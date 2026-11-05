«Занесло на встречную полосу»: ВАЗ-2115 столкнулся с фурой на трассе «Сибирь»

4 ноября в 8:10 на 419-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Чебулинском округе Кемеровской области 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не учёл дорожные и погодные условия, не справился с управлением, в результате чего легковушку занесло на встречную полосу, где она столкнулась с седельным тягачом Scania с полуприцепом.

В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото Госавтоинспекции Кузбасса