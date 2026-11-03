«Не заметила стоп-сигналы»: два авто столкнулись на трассе М-4 в Подмосковье

На трассе М-4 в Подмосковье женщина-водитель потеряла контроль над управлением и столкнулась с автомобилем, который двигался впереди.
По её словам, причиной происшествия стало то, что она не заметила стоп-сигналы другой машины.
На трассе М-4 в Подмосковье женщина-водитель потеряла контроль над управлением и столкнулась с автомобилем, который двигался впереди.
По её словам, причиной происшествия стало то, что она не заметила стоп-сигналы другой машины.
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Какие на#уй стоп сигналы?? Там затор впереди, а она летела 150+ и про##ала вспышку.. Непонятно откуда она начала тормозить, может там и еще больше скорость была..
к окулисту. срочно!
И к психиатру. Проверить не купила ли справку.
ваще не понимаю, как им удается на автомагистралях устраивать такие мертвые заторы? О5 чтоле «ремонт» :о) разметки и «покраска газонов»
Два долбоёба на бамперах пыль стряхнут, на обочину не съезжают, все остальные притормаживают и пялятся.
нифига она поливала ! с такой скорости она по любому о попутных тормозила ))))