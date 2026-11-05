Во Владивостоке автомобилист двигался задним ходом и сбил ребенка на самокате

3 ноября во Владивостоке автомобиль наехал на ребёнка на пешеходном переходе, расположенном между домами № 10 и № 15 на улице Сочинской. В момент происшествия ребёнок пересекал проезжую часть на самокате.
По предварительной информации, водитель начал движение задним ходом и во время этого манёвра сбил ребёнка. Камера уличного наблюдения запечатлела момент наезда.
Движение задом по пешеходному переходу запрещено!
Дуракам закон не писан.
Эти дети задолбали уже лезть под машины, ведь видно же что машина задом сдает, нет нужно обязательно под нее лезть. Еще и не спешился, чтобы точно не заметили.
Эти водители задолбали уже нарушать ПДД, ведь видит же ПП сзади, нет, нужно обязательно туда заехать задним ходом в нарушение правил. Еще и не посмотрел, чтобы точно кого-то сбить.
Задом низя по переходу, обязательно сзади влезет кто-нить
Ну сдавал бы потихоньку, так нет же надо рывком было