Во Владивостоке автомобилист двигался задним ходом и сбил ребенка на самокате
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Во Владивостоке автомобилист двигался задним ходом и сбил ребенка на самокате

Аварии в России
6 комментариев 6 комментариев
Во Владивостоке автомобилист двигался задним ходом и сбил ребенка на самокате

3 ноября во Владивостоке автомобиль наехал на ребёнка на пешеходном переходе, расположенном между домами № 10 и № 15 на улице Сочинской. В момент происшествия ребёнок пересекал проезжую часть на самокате.

По предварительной информации, водитель начал движение задним ходом и во время этого манёвра сбил ребёнка. Камера уличного наблюдения запечатлела момент наезда.

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6 Комментариев
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6 комментариев
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Separatist

Движение задом по пешеходному переходу запрещено!

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6
UELL

Дуракам закон не писан.

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1
Емеля

Эти дети задолбали уже лезть под машины, ведь видно же что машина задом сдает, нет нужно обязательно под нее лезть. Еще и не спешился, чтобы точно не заметили.

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5
ailin

Эти водители задолбали уже нарушать ПДД, ведь видит же ПП сзади, нет, нужно обязательно туда заехать задним ходом в нарушение правил. Еще и не посмотрел, чтобы точно кого-то сбить.

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4
Rubicon

Задом низя по переходу, обязательно сзади влезет кто-нить

Редактировалось 1 день назад
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1
Andru9S

Ну сдавал бы потихоньку, так нет же надо рывком было

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1
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