Во Владивостоке автомобилист двигался задним ходом и сбил ребенка на самокате

3 ноября во Владивостоке автомобиль наехал на ребёнка на пешеходном переходе, расположенном между домами № 10 и № 15 на улице Сочинской. В момент происшествия ребёнок пересекал проезжую часть на самокате.

По предварительной информации, водитель начал движение задним ходом и во время этого манёвра сбил ребёнка. Камера уличного наблюдения запечатлела момент наезда.