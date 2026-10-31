В Казани водитель "Газели" двигался по тротуару задним ходом и сбил пенсионерку
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В Казани водитель «Газели» двигался по тротуару задним ходом и сбил пенсионерку

Аварии в России
1 комментарий 1 комментарий
В Казани водитель «Газели» двигался по тротуару задним ходом и сбил пенсионерку

Инцидент произошел возле одного из жилых домов, расположенных на улице Ломжинской в Казани. По предварительной информации, водитель автомобиля «Газель» двигался задним ходом и наехал на 78-летнюю женщину, которая находилась на тротуаре.

В результате наезда пенсионерка получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшую госпитализировали. Обстоятельства и детали аварии в настоящее время устанавливаются.

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Межтекстовые Отзывы
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Nordman51

Не правильно ехал. Обычно казелисты по тротуару задом едут быстрее и если во что-то упираются, то поддают газету. А тут даже не переехал по нормальному.

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