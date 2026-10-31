В Казани водитель «Газели» двигался по тротуару задним ходом и сбил пенсионерку

Инцидент произошел возле одного из жилых домов, расположенных на улице Ломжинской в Казани. По предварительной информации, водитель автомобиля «Газель» двигался задним ходом и наехал на 78-летнюю женщину, которая находилась на тротуаре.

В результате наезда пенсионерка получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшую госпитализировали. Обстоятельства и детали аварии в настоящее время устанавливаются.