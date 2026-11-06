На пересечении улиц Спартака и Калинина в Твери водитель «Лады» пытался объехать стоящие на перекрестке автомобили и столкнулся с такси. Момент ДТП попал в объектив камеры уличного наблюдения.
В Твери водитель решил проучить женщину, которая выехала на встречную полосу
В Твери водитель автомобиля с видеорегистратором решил проучить женщину на Suzuki, которая выехала на встречную полосу.
…и через 20 секунд все спокойно поехали по своим делам, а тазовод, почему-то, остался на месте…
у него был коричневый код!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
два идиота.