В Твери водитель "Лады" пытался объехать стоящие на перекрестке автомобили и столкнулся с такси
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В Твери водитель «Лады» пытался объехать стоящие на перекрестке автомобили и столкнулся с такси

Аварии в России
3 комментария 3 комментария
В Твери водитель «Лады» пытался объехать стоящие на перекрестке автомобили и столкнулся с такси

На пересечении улиц Спартака и Калинина в Твери водитель «Лады» пытался объехать стоящие на перекрестке автомобили и столкнулся с такси. Момент ДТП попал в объектив камеры уличного наблюдения.

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3 Комментария
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3 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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neapol

…и через 20 секунд все спокойно поехали по своим делам, а тазовод, почему-то, остался на месте…

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3
dok_p

у него был коричневый код!

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1
goldberg

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
два идиота.

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