BMW повис на отбойнике в результате тройного ДТП в Тутаеве

ДТП произошло вчера на пересечении улицы Розы Люксембург и проспекта 50 лет Победы в Тутаеве Ярославской области. Водитель минивэна пытался проскочить на красный и столкнулся с двумя автомобилями.

От удара один из них, BMW, повис на отбойнике. По предварительным данным пострадавших нет. Камеры запечатлели момент столкновения.

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