BMW повис на отбойнике в результате тройного ДТП в Тутаеве
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BMW повис на отбойнике в результате тройного ДТП в Тутаеве

Аварии в России
11 комментариев 11 комментариев
BMW повис на отбойнике в результате тройного ДТП в Тутаеве

ДТП произошло вчера на пересечении улицы Розы Люксембург и проспекта 50 лет Победы в Тутаеве Ярославской области. Водитель минивэна пытался проскочить на красный и столкнулся с двумя автомобилями.

От удара один из них, BMW, повис на отбойнике. По предварительным данным пострадавших нет. Камеры запечатлели момент столкновения.

BMW повис на отбойнике в результате тройного ДТП в Тутаеве
BMW повис на отбойнике в результате тройного ДТП в Тутаеве
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11 Комментариев
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11 комментариев
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E_Lindros

это насколько должно быть разорвано дупло у водятла, чтоб так отчаянно пилить по широченному перекрёстку на красный??

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2
neapol

Какой-то обдолбыш конченый. В нормальном состоянии такое навряд ли можно учудить

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2
Ralf

нет видео

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1
E_Lindros

и чтоб вы без меня делали…
vkvideo.ru/video-109216247_456239919

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4
Bizon

в тутаеве Время остановилось: улица Розы Люксембург
поймай любого тутаевца и спроси его: кто такая Роза? :о)
ведь, никто не ответит.
или один в очках, паходу учитель, скажет: это сестра Клары !
а где они жили в Тутаеве?
да, тут и жили, шили на дому…скажет гражданин в очках

Редактировалось 2 часов назад
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1
Rubicon

почему остановилось ? У нас тоже есть Розы Люксембург, вы лучше скажите кто такой Карл Либкнехт? Ео улицы тоже есть по стране. Дед мой на Луначарского жил, я в детстве даже знал кто это. Сейчас забыл :(((
Ул Воровского, Кашена, Чаплина (не того самого) :)))

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2
neapol

Адриена Лежена, ёпрст)))))

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1
Bizon

у нас в тутаеве такой не проживал
поэтому лично незнаком

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0
Bizon

Луначарский — первый министр образования в Правительстве Ильича.
Из дворян на всякий случай.

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0
andermetall

Дайте видео!!!!!!!

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0
E_Lindros

vkvideo.ru/video-109216247_456239919

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2
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