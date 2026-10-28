BMW повис на отбойнике в результате тройного ДТП в Тутаеве

ДТП произошло вчера на пересечении улицы Розы Люксембург и проспекта 50 лет Победы в Тутаеве Ярославской области. Водитель минивэна пытался проскочить на красный и столкнулся с двумя автомобилями.
От удара один из них, BMW, повис на отбойнике. По предварительным данным пострадавших нет. Камеры запечатлели момент столкновения.
это насколько должно быть разорвано дупло у водятла, чтоб так отчаянно пилить по широченному перекрёстку на красный??
Какой-то обдолбыш конченый. В нормальном состоянии такое навряд ли можно учудить
нет видео
и чтоб вы без меня делали…
vkvideo.ru/video-109216247_456239919
в тутаеве Время остановилось: улица Розы Люксембург
поймай любого тутаевца и спроси его: кто такая Роза? :о)
ведь, никто не ответит.
или один в очках, паходу учитель, скажет: это сестра Клары !
а где они жили в Тутаеве?
да, тут и жили, шили на дому…скажет гражданин в очках
почему остановилось ? У нас тоже есть Розы Люксембург, вы лучше скажите кто такой Карл Либкнехт? Ео улицы тоже есть по стране. Дед мой на Луначарского жил, я в детстве даже знал кто это. Сейчас забыл :(((
Ул Воровского, Кашена, Чаплина (не того самого) :)))
Адриена Лежена, ёпрст)))))
у нас в тутаеве такой не проживал
поэтому лично незнаком
Луначарский — первый министр образования в Правительстве Ильича.
Из дворян на всякий случай.
Дайте видео!!!!!!!
vkvideo.ru/video-109216247_456239919