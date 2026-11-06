В Твери водитель решил проучить женщину, которая выехала на встречную полосу

В Твери водитель автомобиля с видеорегистратором решил проучить женщину на Suzuki, которая выехала на встречную полосу.
Один двигался на желтый, а другой поворачивал: Volkswagen и Lada столкнулись на перекрестке в Кирове
В Кирове на перекрёстке улиц Ленина и Герцена столкнулись Lada Granta и Volkswagen. Момент ДТП попал на видеорегистратор очевидца. На видео видно,...
Рег, ты – длбб. Это если коротко.
Курва охyeвшая
Вот же людям живется скучно. Ху#и нервы свои тратить, они не восстанавливаются. Дай дураку дорогу и едь дальше
Автор молодец, воспитательную работу провел с наглой ТП, а не стал терпилой!
Хотел бы работу провести — отправил бы видео в ГАИ. А то что он исполнил — это пустая трата нервов и времени
Это да, реник ЧМО.
Ну да, автор недооценил женщину, с такой харизмой пора в политику за права людей бицца.
Чревато.
ГАИ тырнет мониторит так то если чо….
Вы когда-нибудь видео в ГАИ отправляли? Попробуйте и узнаете много интересного в работе ГАИ, будите очень разочарованы реалиями…
Видео достаточно выложить в местный паблик. Лично видел несколько видео нарушений в Твери, которые выложили в местный паблик очевидцы, и буквально спустя неделю видео с извинениями и протоколами нарушений. Поэтому не полениться, скачать запись с регистратора, если видны гос номера, потом выложить в местный паблик, и ждать результатов. Может и не каждое видео обрабатывают, но особенно наглых (встречка, красный, опасное вождение и т д) с большой долей вероятности не пропустят!
я раз выложил с регистратора, потом журналюги такую ересь в новостях придумали, что я уже ждал когда за мной придут :))), сложили два разных события в одно…
Полиция кстати да, отработала по фактам на видео в тот же день.
😁
Тем временем:
Профильный комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал отклонить законопроект о наказании за опасное вождение, сообщают ИС «Вести«.
Налицо дилемма: если каждому дураку дорогу давать, тоже нервов не хватит: утираться каждый день придётся.
ну уж если хочешь учить, будь готов ко всему, и явно это не стоит делать с детьми в салоне. Лично я могу упереться только если мне некуда отъехать и я прав. Если есть куда беспроблемно сместиться (не прыгая по бордюрам, не заезжая в ямы, грязь и т д), мне проще пропустить дурака, ТЕМ БОЛЕЕ КОГДА ЕДЕШЬ С ДЕТЬМИ В САЛОНЕ!
Такая же фигня !!
не, я пасс, из своей полосы на обочину не поеду, пусчай нарушитель лезет. Я раз колеса чуть там не оставил. Постою, подожду.
на 2-полоске куда мне деваться?
летом был такой случай, баба тоже мне в лоб, справа бордюр 15 см, я на пузотерке с клиренсом 14. И накуя мне из-за нее гробить подвеску?
Автор просто не оценил женщину! Смотрите, какая красотка за рулем, да еще вежливая и культурная!
Я только не понял: она на просёлок хотела уйти налево (для регика направо) или просто хотела буром пробку обогнать?
Она хотела свернуть хоть куда-нибудь, потому что 🐏 поджимал постоянно.
Рег ущербное ЧМО.
Неистово плюсую 👍