В Твери водитель решил проучить женщину, которая выехала на встречную полосу
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В Твери водитель решил проучить женщину, которая выехала на встречную полосу

Видеорегистратор
24 комментария 24 комментария
В Твери водитель решил проучить женщину, которая выехала на встречную полосу

В Твери водитель автомобиля с видеорегистратором решил проучить женщину на Suzuki, которая выехала на встречную полосу.

0
24 Комментария
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24 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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UELL

Рег, ты – длбб. Это если коротко.

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5
MoJloTkoM no roJloBe

Курва охyeвшая

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4
Ralf

Вот же людям живется скучно. Ху#и нервы свои тратить, они не восстанавливаются. Дай дураку дорогу и едь дальше

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3
dok_p

Автор молодец, воспитательную работу провел с наглой ТП, а не стал терпилой!

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8
Ralf

Хотел бы работу провести — отправил бы видео в ГАИ. А то что он исполнил — это пустая трата нервов и времени

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2
goldberg

Это да, реник ЧМО.

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2
Airmouse

Ну да, автор недооценил женщину, с такой харизмой пора в политику за права людей бицца.

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0
UELL

Чревато.

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0
MoJloTkoM no roJloBe

ГАИ тырнет мониторит так то если чо….

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3
Algol

Вы когда-нибудь видео в ГАИ отправляли? Попробуйте и узнаете много интересного в работе ГАИ, будите очень разочарованы реалиями…

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4
Ralf

Видео достаточно выложить в местный паблик. Лично видел несколько видео нарушений в Твери, которые выложили в местный паблик очевидцы, и буквально спустя неделю видео с извинениями и протоколами нарушений. Поэтому не полениться, скачать запись с регистратора, если видны гос номера, потом выложить в местный паблик, и ждать результатов. Может и не каждое видео обрабатывают, но особенно наглых (встречка, красный, опасное вождение и т д) с большой долей вероятности не пропустят!

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1
Rubicon

я раз выложил с регистратора, потом журналюги такую ересь в новостях придумали, что я уже ждал когда за мной придут :))), сложили два разных события в одно…
Полиция кстати да, отработала по фактам на видео в тот же день.

Редактировалось 9 часов назад
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1
UELL

😁

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0
UELL

Тем временем:
Профильный комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал отклонить законопроект о наказании за опасное вождение, сообщают ИС «Вести«.

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0
alejandromartinez

Налицо дилемма: если каждому дураку дорогу давать, тоже нервов не хватит: утираться каждый день придётся.

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7
Ralf

ну уж если хочешь учить, будь готов ко всему, и явно это не стоит делать с детьми в салоне. Лично я могу упереться только если мне некуда отъехать и я прав. Если есть куда беспроблемно сместиться (не прыгая по бордюрам, не заезжая в ямы, грязь и т д), мне проще пропустить дурака, ТЕМ БОЛЕЕ КОГДА ЕДЕШЬ С ДЕТЬМИ В САЛОНЕ!

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3
goldberg

Такая же фигня !!

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4
Rubicon

не, я пасс, из своей полосы на обочину не поеду, пусчай нарушитель лезет. Я раз колеса чуть там не оставил. Постою, подожду.

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3
Bizon

на 2-полоске куда мне деваться?
летом был такой случай, баба тоже мне в лоб, справа бордюр 15 см, я на пузотерке с клиренсом 14. И накуя мне из-за нее гробить подвеску?

Редактировалось 19 часов назад
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1
Kolyan II

Автор просто не оценил женщину! Смотрите, какая красотка за рулем, да еще вежливая и культурная!

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3
alejandromartinez

Я только не понял: она на просёлок хотела уйти налево (для регика направо) или просто хотела буром пробку обогнать?

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1
UELL

Она хотела свернуть хоть куда-нибудь, потому что 🐏 поджимал постоянно.

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1
goldberg

Рег ущербное ЧМО.

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1
UELL

Неистово плюсую 👍

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3
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