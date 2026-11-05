Один двигался на желтый, а другой поворачивал: Volkswagen и Lada столкнулись на перекрестке в Кирове

В Кирове на перекрёстке улиц Ленина и Герцена столкнулись Lada Granta и Volkswagen. Момент ДТП попал на видеорегистратор очевидца. На видео видно, что «Гранта» выехала на перекрёсток на жёлтый сигнал светофора. В это же время водитель иномарки совершал поворот налево.
От сильного удара обе машины развернуло. Травмы получил 54-летний водитель отечественного седана. По предварительной информации, госпитализация ему не потребовалась.
Покажите, где в правилах написано, что на мигающий зеленый автомобиль должен остановиться перед стоп-линией ?! Потому, что сейчас загорится желтый.
Стоп-линию пересёк на зелёный!
на желтый проехал регик, а вот к гранте вопросов нет. А вот на пассате знатно резал угол, он 100% виновен
Вроде на зеленый пересек. Статья не верная
Волксваген должен был до победы стоять, закончить манёвр мог и на красный, лошара.
На повторе как раз видно что заехала на зелёный.
Если не Гранта, то регистратор попал бы в замес!
Брежнев пришел к финишу вторым, задохлик Картер — предпоследним.
Наглец на гранте не дал няшке фольцу начать и завершить маневр.
Скучно ребятам: хотелось гемора с ремонтом. Теперь повеселятся.
У всех проезжающих на «желтый» одна железобетонная, как они считают, отмазка — не имел, мол, возможности остановиться, не применив эсктренного торможения. Поэтому вместо того, что бы увидев мигающий зеленый снизить скорость и остановиться перед Стоп-линией до того как загорится желтый, они наоборот нажимают на газ, предполагая, что желты тоже разрешающий…. Они ведь не лохи уступать другим «преимущество». Потом годами платят за разбитые авто и лечатся…