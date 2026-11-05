Один двигался на желтый, а другой поворачивал: Volkswagen и Lada столкнулись на перекрестке в Кирове

В Кирове на перекрёстке улиц Ленина и Герцена столкнулись Lada Granta и Volkswagen. Момент ДТП попал на видеорегистратор очевидца. На видео видно, что «Гранта» выехала на перекрёсток на жёлтый сигнал светофора. В это же время водитель иномарки совершал поворот налево.

От сильного удара обе машины развернуло. Травмы получил 54-летний водитель отечественного седана. По предварительной информации, госпитализация ему не потребовалась.