Один двигался на желтый, а другой поворачивал: Volkswagen и Lada столкнулись на перекрестке в Кирове
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Один двигался на желтый, а другой поворачивал: Volkswagen и Lada столкнулись на перекрестке в Кирове

Аварии в России
9 комментариев 9 комментариев
Один двигался на желтый, а другой поворачивал: Volkswagen и Lada столкнулись на перекрестке в Кирове

В Кирове на перекрёстке улиц Ленина и Герцена столкнулись Lada Granta и Volkswagen. Момент ДТП попал на видеорегистратор очевидца. На видео видно, что «Гранта» выехала на перекрёсток на жёлтый сигнал светофора. В это же время водитель иномарки совершал поворот налево.

От сильного удара обе машины развернуло. Травмы получил 54-летний водитель отечественного седана. По предварительной информации, госпитализация ему не потребовалась.

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9 Комментариев
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9 комментариев
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Покажите, где в правилах написано, что на мигающий зеленый автомобиль должен остановиться перед стоп-линией ?! Потому, что сейчас загорится желтый.
Стоп-линию пересёк на зелёный!

Редактировалось 1 день назад
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11
Ralf

на желтый проехал регик, а вот к гранте вопросов нет. А вот на пассате знатно резал угол, он 100% виновен

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10
denium

Вроде на зеленый пересек. Статья не верная

Редактировалось 1 день назад
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3
Nordman51

Волксваген должен был до победы стоять, закончить манёвр мог и на красный, лошара.

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4
sanchess80

На повторе как раз видно что заехала на зелёный.

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3
dok_p

Если не Гранта, то регистратор попал бы в замес!

Редактировалось 1 день назад
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2
Germanetz

Брежнев пришел к финишу вторым, задохлик Картер — предпоследним.
Наглец на гранте не дал няшке фольцу начать и завершить маневр.

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1
UELL

Скучно ребятам: хотелось гемора с ремонтом. Теперь повеселятся.

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1
Кирилл16

У всех проезжающих на «желтый» одна железобетонная, как они считают, отмазка — не имел, мол, возможности остановиться, не применив эсктренного торможения. Поэтому вместо того, что бы увидев мигающий зеленый снизить скорость и остановиться перед Стоп-линией до того как загорится желтый, они наоборот нажимают на газ, предполагая, что желты тоже разрешающий…. Они ведь не лохи уступать другим «преимущество». Потом годами платят за разбитые авто и лечатся…

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