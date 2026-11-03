"Съездил на пьянку тайком": женщина лишилась автомобиля после того как её мужа поймали пьяным за рулем
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«Съездил на пьянку тайком»: женщина лишилась автомобиля после того как её мужа поймали пьяным за рулем

Автоновости
8 комментариев 8 комментариев
«Съездил на пьянку тайком»: женщина лишилась автомобиля после того как её мужа поймали пьяным за рулем

42-летний житель Кирово-Чепецка получил судимость и серьезную взбучку от жены. Зимой он взял у нее Suzuki и отправился выпивать с друзьями.

На обратном пути мужчину остановил наряд ДПС. Алкотестер показал ровно 1 мг/литр воздуха — превышение нормы более чем в 6 раз. В суде установили, что это нарушение стало для чепчанина повторным.

Собственнице Suzuki пришлось расстаться с машиной, хотя за рулем пьяным ехал ее муж. Кроме того, суд назначил мужчине 160 часов обязательных работ и 1,5 года лишения прав.

Источник: Место происшествия Киров

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8 комментариев
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E_Lindros

эт чё за прецендент?

Собственнице Suzuki пришлось расстаться с машиной, хотя за рулем пьяным ехал ее муж

кто б не ехал, собственник идёт и забирает тачку с штрафстоянки, тем более что не алкен владелец

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Rubicon

Шоб так было — надо было заявить на угон.

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E_Lindros

да я не пойму, когда это изменилось то….
меня хлопали, тачку вообще другой забирал со стоянки, трезвый. ещё у некоторых хлопали за синьку, тоже забирал трезвый водятел вместе с синим владельцем…. без заяв, без нихуя…главное ж было трезвый рулила и подтверждение владения

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Rubicon

повторно хлопали ?
конфискация автомобиля возможна только при повторном управлении в состоянии опьянения. Речь идёт о случаях, когда человек уже привлекался к административной ответственности за пьянку или имеет судимость за аналогичное деяние. В такой ситуации действия водителя квалифицируются по ст. 264.1 УК РФ. Именно за неё законом (п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ) предусмотрена конфискация транспортного средства.

Редактировалось 31 минут назад
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E_Lindros

нееее…..повторно это понятно, сейчас конфискация возможна на нужды СВО, например. Я про первый залёт

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Rubicon

хотя…  При этом не имеет значения, на кого оформлен авто. Если машина куплена в браке на общие средства, она считается совместной собственностью супругов — и суд вправе конфисковать её, даже если собственник — жена. Исключение: если супруга докажет, что автомобиль куплен на её личные средства (например, полученные в дар или в наследство), и эти деньги не смешивались с общими. Аналогично, если машина записана на гражданскую жену или другого человека, но суд установит, что фактически ею пользовался осуждённый (нёс расходы на содержание, ремонт), автомобиль тоже могут забрать.

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alejandromartinez

Беспредел, а не прецедент. Права собственности как не было, так и нет.

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E_Lindros

я от того и прихуэл

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