«Съездил на пьянку тайком»: женщина лишилась автомобиля после того как её мужа поймали пьяным за рулем

42-летний житель Кирово-Чепецка получил судимость и серьезную взбучку от жены. Зимой он взял у нее Suzuki и отправился выпивать с друзьями.

На обратном пути мужчину остановил наряд ДПС. Алкотестер показал ровно 1 мг/литр воздуха — превышение нормы более чем в 6 раз. В суде установили, что это нарушение стало для чепчанина повторным.

Собственнице Suzuki пришлось расстаться с машиной, хотя за рулем пьяным ехал ее муж. Кроме того, суд назначил мужчине 160 часов обязательных работ и 1,5 года лишения прав.

Источник: Место происшествия Киров