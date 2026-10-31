Искусственный интеллект будет предотвращать ДТП на российских трассах
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Искусственный интеллект будет предотвращать ДТП на российских трассах

Автоновости
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На федеральной трассе М-12 «Восток» проходит тестирование цифровой системы, предназначенной для анализа параметров движения транспортных средств и выявления водителей, находящихся в зоне потенциального риска. Разработка призвана повысить безопасность дорожного движения за счёт своевременного обнаружения опасных моделей поведения за рулём. О ходе испытаний сообщила пресс-служба государственной компании «Автодор».

В дальнейшем предупреждения о рисках планируется передавать автомобилистам через электронные табло, мобильные сервисы и другие цифровые каналы оповещения.

Искусственный интеллект будет предотвращать ДТП на российских трассах
Фото: rg.ru

Факторы риска и задачи системы

Среди ключевых факторов риска, на которые ориентируется система, специалисты называют превышение скорости, а также несоблюдение установленного режима труда и отдыха водителей. Цифровой комплекс анализирует динамические параметры автомобилей и на основе этих данных выявляет тех участников движения, чьё поведение может привести к аварийной ситуации.

Таким образом, система работает на опережение, помогая предотвращать ДТП, а не только фиксировать их последствия.

Пилотный мониторинг пассажирских перевозок

Отдельное внимание уделяется пилотному проекту по искусственному интеллекту (ИИ) для мониторинга пассажирских перевозок. Тестирование проводится на участках трассы М-12, проходящих через Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также через территории Чувашии и Татарстана.

В рамках этого контура камеры фиксируют автобусы, а нейросеть распознаёт транспортное средство и его государственный регистрационный номер. Затем сведения автоматически направляются в Систему контроля пассажирских перевозок (СКПП). Алгоритм сверяет номер с профильными базами данных, проверяет наличие действующей лицензии у перевозчика и полиса обязательного страхования гражданской ответственности.

Кроме того, система оценивает наличие и исправность бортовой спутниковой навигации. Пользователь СКПП получает информацию об автобусе, его номере и фотографическое изображение. Как пояснили в АО «ГЛОНАСС», все снимки с камер «Автодора» обрабатываются искусственным интеллектом в автоматическом режиме.

Цифровой мониторинг пассажирских перевозок на М-12 пока проходит в тестовом режиме. Его основная задача — автоматизировать контроль межрегиональных автобусных рейсов и выявлять нелегальных перевозчиков, которые работают без необходимых разрешений и могут подвергать пассажиров опасности.

Система использует уже существующую инфраструктуру «ЭРА-ГЛОНАСС» и дорожные камеры, что снижает затраты на развёртывание. В пилоте задействованы Минтранс России, АО «ГЛОНАСС», «Автодор» и Ространснадзор.

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Межтекстовые Отзывы
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Bizon

«Система использует уже существующую инфраструктуру «ЭРА-ГЛОНАСС»»
О чем в свое время и предупреждали тру большевики, коммунисты-ленинцы: система глонасс развертывается не для вашей безопасности, а для СЛЕЖЕНИЯ за вами.

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