В Миассе пьяный водитель иномарки пытался уйти от погони, вылетел на парковку и разбил несколько машин
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В Миассе пьяный водитель иномарки пытался уйти от погони, вылетел на парковку и разбил несколько машин

Аварии в России
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В Миассе поздно вечером 12 ноября водитель Hyundai Accent не остановился по требованию ДПС и попытался скрыться. Инспекторы начали преследование с включёнными спецсигналами, однако мужчина продолжил движение.

У дома № 4 на улице Романенко он потерял контроль над машиной: автомобиль съехал с дороги, врезался в металлический забор и припаркованные ВАЗ-2114, ГАЗ, Nissan Qashqai и Lada Granta. Люди не пострадали, транспортные средства получили механические повреждения.

За рулём был 46-летний мужчина. Освидетельствование показало алкогольное опьянение — 0,730 мг/л. В отношении него составили материалы за нетрезвое вождение, управление автомобилем с неисправностями и отказ выполнить требование об остановке. Машину отправили на спецстоянку.

Нарушителю грозит лишение прав на 1,5–2 года, штраф 45 тыс. рублей, а также компенсация ущерба владельцам повреждённых автомобилей.

В Миассе пьяный водитель иномарки пытался уйти от погони, вылетел на парковку и разбил несколько машин
В Миассе пьяный водитель иномарки пытался уйти от погони, вылетел на парковку и разбил несколько машин
Фото Госавтоинспекции Миасса
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goldberg

Хорошо, что из-за мусоров никто не погиб.

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