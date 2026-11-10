В Твери 16-летний «шумахер» не справился с управлением, вылетел с дороги и повис на заборе
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В Твери 16-летний «шумахер» не справился с управлением, вылетел с дороги и повис на заборе

Аварии в России
2 комментария 2 комментария

В Твери произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. 16-летний подросток, не имеющий водительских прав, не справился с управлением автомобилем ВАЗ-21099. В результате машина вылетела с проезжей части и буквально повисла на заборе.

В салоне находился и 17-летний пассажир. После столкновения с ограждением молодой водитель сбежал с места аварии, оставив автомобиль висеть на заборе.

Пассажир в результате происшествия получил серьёзные травмы. Пострадавшего подростка пришлось госпитализировать.

Позже беглеца удалось найти. Теперь юному нарушителю грозят крупные штрафы и административный арест. Кроме того, материалы дела направлены в соответствующие органы для привлечения к ответственности родителей несовершеннолетнего.

В Твери 16-летний «шумахер» не справился с управлением, вылетел с дороги и повис на заборе
В Твери 16-летний «шумахер» не справился с управлением, вылетел с дороги и повис на заборе
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2 Комментария
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2 комментариев
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yuryvolk

Особо одарённый чувак! Видимо начинающий каскадёр. Такое вытворить — суметь надо!

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MoJloTkoM no roJloBe

Эквилибрист сцанный…

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