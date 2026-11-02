"Одну машину проскочил, а на другой прокатился на капоте": мужчину сбили на одной из улиц Улан-Удэ
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«Одну машину проскочил, а на другой прокатился на капоте»: мужчину сбили на одной из улиц Улан-Удэ

Аварии в России
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«Одну машину проскочил, а на другой прокатился на капоте»: мужчину сбили на одной из улиц Улан-Удэ

На Лебедева в Улан-Удэ мужчине очень срочно нужно было перейти дорогу. Одну машину он проскочил, а вот на другой прокатился на капоте. Пострадавшего доставили в больницу.

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Ralf

ему ооочень нужно было срочно попасть в больницу) видя по трем полосам движение и бежать на перерез — это клиника

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