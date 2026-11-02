«Одну машину проскочил, а на другой прокатился на капоте»: мужчину сбили на одной из улиц Улан-Удэ

На Лебедева в Улан-Удэ мужчине очень срочно нужно было перейти дорогу. Одну машину он проскочил, а вот на другой прокатился на капоте. Пострадавшего доставили в больницу.
Kia Rio и Lada Largus столкнулись на загородной трассе в Марий Эл: оба водителя погибли
30 октября около 17:20 на 11-м километре региональной трассы Красногорский — Кокшайск в Звениговском районе Республики Марий Эл столкнулись...
ему ооочень нужно было срочно попасть в больницу) видя по трем полосам движение и бежать на перерез — это клиника