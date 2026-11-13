Рейтинг автошкол Кургана 2026 — цены и практика 7 школ

Подача машины на экзамен у «Форсажа» стоит 4 000 ₽ сверх курса. У «Максимума» она входит в пакет.
Я сравнил семь автошкол по цене категории B, графику вождения и расходам на экзамен. Использовал прайсы, доступные программы и типовые договоры.
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Коротко о выборе
|Задача
|Автошкола
|Что выделяется
|Вождение вечером
|«Форсаж»
|Пакет «День + вечер»
|Сдать на машине школы
|«Максимум»
|Машина и топливо в цене
|Сэкономить на механике
|Курганская АТШ ДОСААФ
|Механика дешевле на 5 000 ₽
|Совместить теорию в классе и онлайн
|«Фаворит»
|Оба формата в «Премиуме»
|Выбрать автомат без надбавки
|«Формула»
|Одна цена для обеих коробок
|Сопоставить пакеты по практике
|«Дорожник»
|Часы указаны для каждого тарифа
|Учиться дистанционно
|«Вектор»
|Онлайн-теория на выбор
Семь автошкол Кургана для категории B
Цены указаны за конкретные пакеты. При расхождении с витриной использую утверждённый прайс.
«Форсаж» — вечерняя практика и отдельная плата за экзамен
- Курс. «Стандарт» — 52 000 ₽ на обеих коробках, «День + вечер» — 60 000 ₽.
- Практика. В прайсе 56/54 учебных часа. «Стандарт» включает утро и день. Теория очно или онлайн.
- Экзамен. Первая подача машины — 4 000 ₽, повторная с двумя часами вождения — 7 000 ₽.
- Адреса. Классы на Гоголя, 109 и Карбышева, 10А, корпус 1. Площадка на Промышленной, 9.
Класс на Гоголя, +7 (905) 853-76-09
«Максимум» — топливо и машина на экзамен в цене
- Курс. 55 000 ₽ на механике или автомате.
- Практика. В цену входят вождение, топливо и автодром.
- Экзамен. Машина и сопровождение в ГИБДД включены. Условия повторной подачи стоит взять из договора.
- Учебный класс. 3-й микрорайон, 34А.
Курганская АТШ ДОСААФ — раздельные цены механики и автомата
- Курс. 40 000 ₽ на механике или 45 000 ₽ на автомате. Обучение рассчитано на три месяца.
- Практика. В опубликованном приказе дополнительное вождение стоит 1 000 ₽ за час.
- Экзамен. На сайте машина входит в пакет. В типовом договоре подача машины не оговорена, подготовка документов оплачивается отдельно.
- Адрес. Класс и площадка на Клары Цеткин, 11. У учебного центра ДОСААФ на Кирова другой прайс.
«Фаворит» — вечерний пакет с очной и онлайн-теорией
- Курс. 52 000 ₽ за «Стандарт» на обеих коробках. «Премиум» стоит 62 000 ₽.
- Практика. В «Стандарте» вождение утром и днём, в «Премиуме» также вечером. Топливо и автодром входят в оба пакета.
- Экзамен. Включены внутренняя пересдача и организация экзамена в ГИБДД. Подачу машины нужно сверить отдельно.
- Адреса. Классы на Красина, 51 и проспекте Машиностроителей, 35. Автодром на проспекте Маршала Голикова, 23.
«Формула» — автомат без надбавки
- Курс. «Экспресс» — 40 000 ₽, «Стандарт» — 50 000 ₽, «Профи» — 60 000 ₽. Автомат стоит как механика.
- Практика. В «Стандарте» больше часов, чем в «Экспрессе». Точное число часов по пакету стоит взять из программы группы.
- Экзамен. В «Стандарте» заявлено сопровождение. Для «Профи» школа указывает оплату пересдач.
- Адреса. Классы на Блюхера, 24 и Коли Мяготина, 42. Площадка на проспекте Машиностроителей, 38.
«Дорожник» — пакеты с разным объёмом вождения
- Курс и практика. «Старт» — 25 000 ₽ за пакет с 22 учебными часами вождения, «Экспресс» — 40 000 ₽ за 34 часа, «Стандарт» — 55 000 ₽ за 56 часов.
- Коробки. Школа предлагает механику и автомат. Часы по коробкам в этих тарифах не разделены.
- Экзамен. Подачу машины на первую сдачу и пересдачу уточняйте по смете выбранного тарифа.
- Адреса. Офис 517 на Коли Мяготина, 56А. Площадка на Пугачёва, 97.
«Вектор» — очная или дистанционная теория
- Курс. «Стандарт» — 59 900 ₽. Филиал указывает одну цену для обеих коробок.
- Практика. В прайсе указаны 63 академических часа.
- Экзамен. Организация экзамена в ГИБДД — 5 000 ₽ по прайсу.
- Адреса. Среди классов Станционная, 49 и Максима Горького, 41.
Сравнительная таблица автошкол Кургана
Цены приведены за «Стандарт» или основной курс B. МКПП — механика, АКПП — автомат. Часы указаны по прайсам, прочерк означает, что школа не раскрыла условие.
|Автошкола
|Цена курса
|Вождение
|Экзамен
|«Форсаж»
|52 000 ₽ обе коробки
|56 / 54 уч. ч
|Машина +4 000 ₽
|«Максимум»
|55 000 ₽ обе коробки
|—
|Машина включена
|Курганская АТШ ДОСААФ
|40 000 / 45 000 ₽
|—
|Машина по витрине
|«Фаворит»
|52 000 ₽ обе коробки
|—
|Организация включена
|«Формула»
|50 000 ₽ обе коробки
|—
|Сопровождение
|«Дорожник»
|55 000 ₽
|56 уч. ч
|—
|«Вектор»
|59 900 ₽ обе коробки
|63 ак. ч
|Организация +5 000 ₽
Сколько стоит получить права в Кургане
В расчёт первой сдачи на машине школы входит госпошлина 4 000 ₽ за пластиковое удостоверение.
|Расход
|«Форсаж»
|«Максимум»
|Курс
|52 000 ₽
|55 000 ₽
|Машина на экзамен
|4 000 ₽
|Включена
|Госпошлина
|4 000 ₽
|4 000 ₽
|До медкомиссии
|60 000 ₽
|59 000 ₽
С одной пересдачей у «Форсажа» выйдет 67 000 ₽ до медкомиссии. В цену пересдачи входят два часа вождения.
Первый взнос и дополнительные занятия
- «Форсаж». Для «Стандарта» прайс показывает от 5 000 ₽ при договоре, от 25 000 ₽ к концу первого месяца и 22 000 ₽ к концу второго. Дополнительный час стоит 1 500 ₽ днём или 1 700 ₽ после 18:00.
- «Максимум». Школа указывает первоначальный взнос от 19 000 ₽ и беспроцентную рассрочку на период обучения.
- «Вектор». В прайсе дополнительное вождение стоит 3 000 ₽ за 120 минут.
Три дополнительных часа у «Форсажа» стоят 4 500 ₽ днём или 5 100 ₽ вечером.
Как выбрать школу по расположению
Считайте дорогу до класса и до места начала вождения отдельно.
- У АТШ ДОСААФ класс и площадка находятся на Клары Цеткин, 11.
- У «Дорожника» офис на Коли Мяготина, площадка на Пугачёва.
- У «Фаворита» классы есть в Рябково и Заозёрном, автодром на проспекте Маршала Голикова.
Что проверить перед договором
- Проверьте лицензию по ИНН через Департамент образования Курганской области. Попросите заключение Госавтоинспекции по категории и учебной базе.
- Попросите смету по выбранной коробке. Сверьте оплату топлива, автодрома, внутреннего экзамена и машины на сдачу и пересдачу.
- Сверьте программу с договором. Посчитайте число занятий, длительность одного выезда и часы практики в городе.
- Узнайте точку начала вождения и свободные окна. Для вечернего тарифа попросите показать ближайшие доступные занятия.
- Проверьте правила отмены и переноса. Уточните, как оформить смену инструктора и сохранится ли оплата пропущенного занятия.
Вопросы об обучении на права
Сравнивайте часы вождения с учётом коробки и длительности занятия.
Почему школы указывают разное число часов?
Примерная программа Минпросвещения предусматривает 58 часов вождения на механике и 56 на автомате. Час за рулём длится 60 минут. Внутренний экзамен считают отдельно.
У «Вектора» часы академические, у «Форсажа» — учебные. Сравните минуты за рулём по планам групп.
Какую машину можно водить после экзамена?
По статье 25 закона о безопасности дорожного движения после сдачи на автомате можно водить автомобили с АКПП. Экзамен на механике даёт право на обе коробки.
Какую автошколу выбрать
Запросите две сметы на одну коробку и одинаковый объём практики. На пробном занятии посмотрите, как инструктор объясняет ошибки. Как оценить инструктора