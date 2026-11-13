Рейтинг автошкол Кургана 2026 — цены и практика 7 школ
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Рейтинг автошкол Кургана в 2026 году — цены категории B, практика и доплаты

Рейтинги
Учебные машины между конусами на площадке с вывеской rusdtp.ru

Подача машины на экзамен у «Форсажа» стоит 4 000 ₽ сверх курса. У «Максимума» она входит в пакет.

Я сравнил семь автошкол по цене категории B, графику вождения и расходам на экзамен. Использовал прайсы, доступные программы и типовые договоры.

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Коротко о выборе

ЗадачаАвтошколаЧто выделяется
Вождение вечером«Форсаж»Пакет «День + вечер»
Сдать на машине школы«Максимум»Машина и топливо в цене
Сэкономить на механикеКурганская АТШ ДОСААФМеханика дешевле на 5 000 ₽
Совместить теорию в классе и онлайн«Фаворит»Оба формата в «Премиуме»
Выбрать автомат без надбавки«Формула»Одна цена для обеих коробок
Сопоставить пакеты по практике«Дорожник»Часы указаны для каждого тарифа
Учиться дистанционно«Вектор»Онлайн-теория на выбор

Семь автошкол Кургана для категории B

Цены указаны за конкретные пакеты. При расхождении с витриной использую утверждённый прайс.

«Форсаж» — вечерняя практика и отдельная плата за экзамен

Логотип автошколы «Форсаж»
  • Курс. «Стандарт» — 52 000 ₽ на обеих коробках, «День + вечер» — 60 000 ₽.
  • Практика. В прайсе 56/54 учебных часа. «Стандарт» включает утро и день. Теория очно или онлайн.
  • Экзамен. Первая подача машины — 4 000 ₽, повторная с двумя часами вождения — 7 000 ₽.
  • Адреса. Классы на Гоголя, 109 и Карбышева, 10А, корпус 1. Площадка на Промышленной, 9.

Класс на Гоголя, +7 (905) 853-76-09

«Максимум» — топливо и машина на экзамен в цене

Логотип автошколы «Максимум»
  • Курс. 55 000 ₽ на механике или автомате.
  • Практика. В цену входят вождение, топливо и автодром.
  • Экзамен. Машина и сопровождение в ГИБДД включены. Условия повторной подачи стоит взять из договора.
  • Учебный класс. 3-й микрорайон, 34А.

+7 (909) 148-29-09

Курганская АТШ ДОСААФ — раздельные цены механики и автомата

Эмблема Курганского регионального отделения ДОСААФ
  • Курс. 40 000 ₽ на механике или 45 000 ₽ на автомате. Обучение рассчитано на три месяца.
  • Практика. В опубликованном приказе дополнительное вождение стоит 1 000 ₽ за час.
  • Экзамен. На сайте машина входит в пакет. В типовом договоре подача машины не оговорена, подготовка документов оплачивается отдельно.
  • Адрес. Класс и площадка на Клары Цеткин, 11. У учебного центра ДОСААФ на Кирова другой прайс.

+7 (3522) 22-91-15

«Фаворит» — вечерний пакет с очной и онлайн-теорией

Логотип автошколы «Фаворит»
  • Курс. 52 000 ₽ за «Стандарт» на обеих коробках. «Премиум» стоит 62 000 ₽.
  • Практика. В «Стандарте» вождение утром и днём, в «Премиуме» также вечером. Топливо и автодром входят в оба пакета.
  • Экзамен. Включены внутренняя пересдача и организация экзамена в ГИБДД. Подачу машины нужно сверить отдельно.
  • Адреса. Классы на Красина, 51 и проспекте Машиностроителей, 35. Автодром на проспекте Маршала Голикова, 23.

+7 (3522) 550-642

«Формула» — автомат без надбавки

Логотип автошколы «Формула»
  • Курс. «Экспресс» — 40 000 ₽, «Стандарт» — 50 000 ₽, «Профи» — 60 000 ₽. Автомат стоит как механика.
  • Практика. В «Стандарте» больше часов, чем в «Экспрессе». Точное число часов по пакету стоит взять из программы группы.
  • Экзамен. В «Стандарте» заявлено сопровождение. Для «Профи» школа указывает оплату пересдач.
  • Адреса. Классы на Блюхера, 24 и Коли Мяготина, 42. Площадка на проспекте Машиностроителей, 38.

+7 (3522) 22-89-69

«Дорожник» — пакеты с разным объёмом вождения

Логотип автошколы «Дорожник»
  • Курс и практика. «Старт» — 25 000 ₽ за пакет с 22 учебными часами вождения, «Экспресс» — 40 000 ₽ за 34 часа, «Стандарт» — 55 000 ₽ за 56 часов.
  • Коробки. Школа предлагает механику и автомат. Часы по коробкам в этих тарифах не разделены.
  • Экзамен. Подачу машины на первую сдачу и пересдачу уточняйте по смете выбранного тарифа.
  • Адреса. Офис 517 на Коли Мяготина, 56А. Площадка на Пугачёва, 97.

+7 (963) 005-97-77

«Вектор» — очная или дистанционная теория

Логотип автошколы «Вектор»
  • Курс. «Стандарт» — 59 900 ₽. Филиал указывает одну цену для обеих коробок.
  • Практика. В прайсе указаны 63 академических часа.
  • Экзамен. Организация экзамена в ГИБДД — 5 000 ₽ по прайсу.
  • Адреса. Среди классов Станционная, 49 и Максима Горького, 41.

Номер сети 8 (800) 511-95-02

Сравнительная таблица автошкол Кургана

Цены приведены за «Стандарт» или основной курс B. МКПП — механика, АКПП — автомат. Часы указаны по прайсам, прочерк означает, что школа не раскрыла условие.

АвтошколаЦена курсаВождениеЭкзамен
«Форсаж»52 000 ₽ обе коробки56 / 54 уч. чМашина +4 000 ₽
«Максимум»55 000 ₽ обе коробкиМашина включена
Курганская АТШ ДОСААФ40 000 / 45 000 ₽Машина по витрине
«Фаворит»52 000 ₽ обе коробкиОрганизация включена
«Формула»50 000 ₽ обе коробкиСопровождение
«Дорожник»55 000 ₽56 уч. ч
«Вектор»59 900 ₽ обе коробки63 ак. чОрганизация +5 000 ₽

Сколько стоит получить права в Кургане

В расчёт первой сдачи на машине школы входит госпошлина 4 000 ₽ за пластиковое удостоверение.

Расход«Форсаж»«Максимум»
Курс52 000 ₽55 000 ₽
Машина на экзамен4 000 ₽Включена
Госпошлина4 000 ₽4 000 ₽
До медкомиссии60 000 ₽59 000 ₽

С одной пересдачей у «Форсажа» выйдет 67 000 ₽ до медкомиссии. В цену пересдачи входят два часа вождения.

Первый взнос и дополнительные занятия

  • «Форсаж». Для «Стандарта» прайс показывает от 5 000 ₽ при договоре, от 25 000 ₽ к концу первого месяца и 22 000 ₽ к концу второго. Дополнительный час стоит 1 500 ₽ днём или 1 700 ₽ после 18:00.
  • «Максимум». Школа указывает первоначальный взнос от 19 000 ₽ и беспроцентную рассрочку на период обучения.
  • «Вектор». В прайсе дополнительное вождение стоит 3 000 ₽ за 120 минут.

Три дополнительных часа у «Форсажа» стоят 4 500 ₽ днём или 5 100 ₽ вечером.

Как выбрать школу по расположению

Считайте дорогу до класса и до места начала вождения отдельно.

  • У АТШ ДОСААФ класс и площадка находятся на Клары Цеткин, 11.
  • У «Дорожника» офис на Коли Мяготина, площадка на Пугачёва.
  • У «Фаворита» классы есть в Рябково и Заозёрном, автодром на проспекте Маршала Голикова.

Что проверить перед договором

  1. Проверьте лицензию по ИНН через Департамент образования Курганской области. Попросите заключение Госавтоинспекции по категории и учебной базе.
  2. Попросите смету по выбранной коробке. Сверьте оплату топлива, автодрома, внутреннего экзамена и машины на сдачу и пересдачу.
  3. Сверьте программу с договором. Посчитайте число занятий, длительность одного выезда и часы практики в городе.
  4. Узнайте точку начала вождения и свободные окна. Для вечернего тарифа попросите показать ближайшие доступные занятия.
  5. Проверьте правила отмены и переноса. Уточните, как оформить смену инструктора и сохранится ли оплата пропущенного занятия.

Вопросы об обучении на права

Сравнивайте часы вождения с учётом коробки и длительности занятия.

Почему школы указывают разное число часов?

Примерная программа Минпросвещения предусматривает 58 часов вождения на механике и 56 на автомате. Час за рулём длится 60 минут. Внутренний экзамен считают отдельно.

У «Вектора» часы академические, у «Форсажа» — учебные. Сравните минуты за рулём по планам групп.

Какую машину можно водить после экзамена?

По статье 25 закона о безопасности дорожного движения после сдачи на автомате можно водить автомобили с АКПП. Экзамен на механике даёт право на обе коробки.

Какую автошколу выбрать

Запросите две сметы на одну коробку и одинаковый объём практики. На пробном занятии посмотрите, как инструктор объясняет ошибки. Как оценить инструктора

Официальные сайты школ
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