Рейтинг автошкол Кургана 2026 — цены и практика 7 школ

Подача машины на экзамен у «Форсажа» стоит 4 000 ₽ сверх курса. У «Максимума» она входит в пакет.

Я сравнил семь автошкол по цене категории B, графику вождения и расходам на экзамен. Использовал прайсы, доступные программы и типовые договоры.

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Коротко о выборе

Задача Автошкола Что выделяется Вождение вечером «Форсаж» Пакет «День + вечер» Сдать на машине школы «Максимум» Машина и топливо в цене Сэкономить на механике Курганская АТШ ДОСААФ Механика дешевле на 5 000 ₽ Совместить теорию в классе и онлайн «Фаворит» Оба формата в «Премиуме» Выбрать автомат без надбавки «Формула» Одна цена для обеих коробок Сопоставить пакеты по практике «Дорожник» Часы указаны для каждого тарифа Учиться дистанционно «Вектор» Онлайн-теория на выбор

Семь автошкол Кургана для категории B

Цены указаны за конкретные пакеты. При расхождении с витриной использую утверждённый прайс.

«Форсаж» — вечерняя практика и отдельная плата за экзамен

Курс. «Стандарт» — 52 000 ₽ на обеих коробках, «День + вечер» — 60 000 ₽.

«Стандарт» — 52 000 ₽ на обеих коробках, «День + вечер» — 60 000 ₽. Практика. В прайсе 56/54 учебных часа. «Стандарт» включает утро и день. Теория очно или онлайн.

В прайсе 56/54 учебных часа. «Стандарт» включает утро и день. Теория очно или онлайн. Экзамен. Первая подача машины — 4 000 ₽, повторная с двумя часами вождения — 7 000 ₽.

Первая подача машины — 4 000 ₽, повторная с двумя часами вождения — 7 000 ₽. Адреса. Классы на Гоголя, 109 и Карбышева, 10А, корпус 1. Площадка на Промышленной, 9.

Класс на Гоголя, +7 (905) 853-76-09

«Максимум» — топливо и машина на экзамен в цене

Курс. 55 000 ₽ на механике или автомате.

55 000 ₽ на механике или автомате. Практика. В цену входят вождение, топливо и автодром.

В цену входят вождение, топливо и автодром. Экзамен. Машина и сопровождение в ГИБДД включены. Условия повторной подачи стоит взять из договора.

Машина и сопровождение в ГИБДД включены. Условия повторной подачи стоит взять из договора. Учебный класс. 3-й микрорайон, 34А.

+7 (909) 148-29-09

Курганская АТШ ДОСААФ — раздельные цены механики и автомата

Курс. 40 000 ₽ на механике или 45 000 ₽ на автомате. Обучение рассчитано на три месяца.

40 000 ₽ на механике или 45 000 ₽ на автомате. Обучение рассчитано на три месяца. Практика. В опубликованном приказе дополнительное вождение стоит 1 000 ₽ за час.

В опубликованном приказе дополнительное вождение стоит 1 000 ₽ за час. Экзамен. На сайте машина входит в пакет. В типовом договоре подача машины не оговорена, подготовка документов оплачивается отдельно.

На сайте машина входит в пакет. В типовом договоре подача машины не оговорена, подготовка документов оплачивается отдельно. Адрес. Класс и площадка на Клары Цеткин, 11. У учебного центра ДОСААФ на Кирова другой прайс.

+7 (3522) 22-91-15

«Фаворит» — вечерний пакет с очной и онлайн-теорией

Курс. 52 000 ₽ за «Стандарт» на обеих коробках. «Премиум» стоит 62 000 ₽.

52 000 ₽ за «Стандарт» на обеих коробках. «Премиум» стоит 62 000 ₽. Практика. В «Стандарте» вождение утром и днём, в «Премиуме» также вечером. Топливо и автодром входят в оба пакета.

В «Стандарте» вождение утром и днём, в «Премиуме» также вечером. Топливо и автодром входят в оба пакета. Экзамен. Включены внутренняя пересдача и организация экзамена в ГИБДД. Подачу машины нужно сверить отдельно.

Включены внутренняя пересдача и организация экзамена в ГИБДД. Подачу машины нужно сверить отдельно. Адреса. Классы на Красина, 51 и проспекте Машиностроителей, 35. Автодром на проспекте Маршала Голикова, 23.

+7 (3522) 550-642

«Формула» — автомат без надбавки

Курс. «Экспресс» — 40 000 ₽, «Стандарт» — 50 000 ₽, «Профи» — 60 000 ₽. Автомат стоит как механика.

«Экспресс» — 40 000 ₽, «Стандарт» — 50 000 ₽, «Профи» — 60 000 ₽. Автомат стоит как механика. Практика. В «Стандарте» больше часов, чем в «Экспрессе». Точное число часов по пакету стоит взять из программы группы.

В «Стандарте» больше часов, чем в «Экспрессе». Точное число часов по пакету стоит взять из программы группы. Экзамен. В «Стандарте» заявлено сопровождение. Для «Профи» школа указывает оплату пересдач.

В «Стандарте» заявлено сопровождение. Для «Профи» школа указывает оплату пересдач. Адреса. Классы на Блюхера, 24 и Коли Мяготина, 42. Площадка на проспекте Машиностроителей, 38.

+7 (3522) 22-89-69

«Дорожник» — пакеты с разным объёмом вождения

Курс и практика. «Старт» — 25 000 ₽ за пакет с 22 учебными часами вождения, «Экспресс» — 40 000 ₽ за 34 часа, «Стандарт» — 55 000 ₽ за 56 часов.

«Старт» — 25 000 ₽ за пакет с 22 учебными часами вождения, «Экспресс» — 40 000 ₽ за 34 часа, «Стандарт» — 55 000 ₽ за 56 часов. Коробки. Школа предлагает механику и автомат. Часы по коробкам в этих тарифах не разделены.

Школа предлагает механику и автомат. Часы по коробкам в этих тарифах не разделены. Экзамен. Подачу машины на первую сдачу и пересдачу уточняйте по смете выбранного тарифа.

Подачу машины на первую сдачу и пересдачу уточняйте по смете выбранного тарифа. Адреса. Офис 517 на Коли Мяготина, 56А. Площадка на Пугачёва, 97.

+7 (963) 005-97-77

«Вектор» — очная или дистанционная теория

Курс. «Стандарт» — 59 900 ₽. Филиал указывает одну цену для обеих коробок.

«Стандарт» — 59 900 ₽. Филиал указывает одну цену для обеих коробок. Практика. В прайсе указаны 63 академических часа.

В прайсе указаны 63 академических часа. Экзамен. Организация экзамена в ГИБДД — 5 000 ₽ по прайсу.

Организация экзамена в ГИБДД — 5 000 ₽ по прайсу. Адреса. Среди классов Станционная, 49 и Максима Горького, 41.

Номер сети 8 (800) 511-95-02

Сравнительная таблица автошкол Кургана

Цены приведены за «Стандарт» или основной курс B. МКПП — механика, АКПП — автомат. Часы указаны по прайсам, прочерк означает, что школа не раскрыла условие.

Автошкола Цена курса Вождение Экзамен «Форсаж» 52 000 ₽ обе коробки 56 / 54 уч. ч Машина +4 000 ₽ «Максимум» 55 000 ₽ обе коробки — Машина включена Курганская АТШ ДОСААФ 40 000 / 45 000 ₽ — Машина по витрине «Фаворит» 52 000 ₽ обе коробки — Организация включена «Формула» 50 000 ₽ обе коробки — Сопровождение «Дорожник» 55 000 ₽ 56 уч. ч — «Вектор» 59 900 ₽ обе коробки 63 ак. ч Организация +5 000 ₽

Сколько стоит получить права в Кургане

В расчёт первой сдачи на машине школы входит госпошлина 4 000 ₽ за пластиковое удостоверение.

Расход «Форсаж» «Максимум» Курс 52 000 ₽ 55 000 ₽ Машина на экзамен 4 000 ₽ Включена Госпошлина 4 000 ₽ 4 000 ₽ До медкомиссии 60 000 ₽ 59 000 ₽

С одной пересдачей у «Форсажа» выйдет 67 000 ₽ до медкомиссии. В цену пересдачи входят два часа вождения.

Первый взнос и дополнительные занятия

«Форсаж». Для «Стандарта» прайс показывает от 5 000 ₽ при договоре, от 25 000 ₽ к концу первого месяца и 22 000 ₽ к концу второго. Дополнительный час стоит 1 500 ₽ днём или 1 700 ₽ после 18:00.

Для «Стандарта» прайс показывает от 5 000 ₽ при договоре, от 25 000 ₽ к концу первого месяца и 22 000 ₽ к концу второго. Дополнительный час стоит 1 500 ₽ днём или 1 700 ₽ после 18:00. «Максимум». Школа указывает первоначальный взнос от 19 000 ₽ и беспроцентную рассрочку на период обучения.

Школа указывает первоначальный взнос от 19 000 ₽ и беспроцентную рассрочку на период обучения. «Вектор». В прайсе дополнительное вождение стоит 3 000 ₽ за 120 минут.

Три дополнительных часа у «Форсажа» стоят 4 500 ₽ днём или 5 100 ₽ вечером.

Как выбрать школу по расположению

Считайте дорогу до класса и до места начала вождения отдельно.

У АТШ ДОСААФ класс и площадка находятся на Клары Цеткин, 11.

У «Дорожника» офис на Коли Мяготина, площадка на Пугачёва.

У «Фаворита» классы есть в Рябково и Заозёрном, автодром на проспекте Маршала Голикова.

Что проверить перед договором

Проверьте лицензию по ИНН через Департамент образования Курганской области. Попросите заключение Госавтоинспекции по категории и учебной базе. Попросите смету по выбранной коробке. Сверьте оплату топлива, автодрома, внутреннего экзамена и машины на сдачу и пересдачу. Сверьте программу с договором. Посчитайте число занятий, длительность одного выезда и часы практики в городе. Узнайте точку начала вождения и свободные окна. Для вечернего тарифа попросите показать ближайшие доступные занятия. Проверьте правила отмены и переноса. Уточните, как оформить смену инструктора и сохранится ли оплата пропущенного занятия.

Вопросы об обучении на права

Сравнивайте часы вождения с учётом коробки и длительности занятия.

Почему школы указывают разное число часов?

Примерная программа Минпросвещения предусматривает 58 часов вождения на механике и 56 на автомате. Час за рулём длится 60 минут. Внутренний экзамен считают отдельно.

У «Вектора» часы академические, у «Форсажа» — учебные. Сравните минуты за рулём по планам групп.

Какую машину можно водить после экзамена?

По статье 25 закона о безопасности дорожного движения после сдачи на автомате можно водить автомобили с АКПП. Экзамен на механике даёт право на обе коробки.

Какую автошколу выбрать

Запросите две сметы на одну коробку и одинаковый объём практики. На пробном занятии посмотрите, как инструктор объясняет ошибки. Как оценить инструктора