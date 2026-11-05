«Подумал, что за ним погоня»: в Кировской области пьяный водитель на «Тойоте» улетел в кювет

Водитель автомобиля Toyota Yaris на дороге в деревне Трушковы под Кировом наглядно продемонстрировал, как алкоголь влияет на управление машиной.

42-летний мужчина совершал опасные манёвры, и в итоге его малолитражка перевернулась и улетела в кювет.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.