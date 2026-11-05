"Подумал, что за ним погоня": в Кировской области пьяный водитель на "Тойоте" улетел в кювет
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«Подумал, что за ним погоня»: в Кировской области пьяный водитель на «Тойоте» улетел в кювет

Аварии в России
4 комментария 4 комментария
«Подумал, что за ним погоня»: в Кировской области пьяный водитель на «Тойоте» улетел в кювет

Водитель автомобиля Toyota Yaris на дороге в деревне Трушковы под Кировом наглядно продемонстрировал, как алкоголь влияет на управление машиной.

42-летний мужчина совершал опасные манёвры, и в итоге его малолитражка перевернулась и улетела в кювет.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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4 Комментария
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4 комментариев
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встречнику повезло, что пьянь не прилипла к бамперу

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10
Separatist

Хорошо что грузовик не пострадал!

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5
UELL

Алкочертило.

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2
Airmouse

По тв рассказывали что Лисяны подвергаются кибератакам, возможно и Тойоты?))
За каждую разблокировку до заводских настроек берут до 45000 зелени, ранее было от ста до двухсот тыс(((

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