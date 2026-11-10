В Кабардино-Балкарии cвадебный кортеж устроил «Форсаж» на дороге

В Кабардино-Балкарии cвадебный кортеж устроил гонки в стиле «Форсажа» на дороге. Участники колонны выезжали на встречную полосу и намеренно сталкивались друг с другом.
Полицейские установили личности семи нарушителей в возрасте от 19 до 28 лет. На них составили 39 административных протоколов — за выезд на встречную полосу, управление автомобилем без прав и неоплаченные штрафы.
Две машины отправили на спецстоянку, а участников гонок доставили в отдел полиции.
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Снова обезьяны развлекаются
С гранатами
Хорошо, что при этом ещё из гранатомётов не стреляли из окон. И пофиг на реактивную струю сзади.
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это ещё лайтовые потолкушки… есть и покруче…
пару дней назад вот видел в ворота дома где свадьбу праздновали не пролезли мерин М-ка и трактор Беларус, толкались до талого, мерин выиграл
О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики.
Основные цифры на 2026 год — 72,3 млрд рублей доходы. Основа доходов — безвозмездные поступления из федерального бюджета. В 2026 году республика получила 47,3 млрд рублей.
переезжай туда…и тебе возможно что-то обломится
А как же сокрытие с места ДТП?
Все авто на СВО и нет проблем.
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