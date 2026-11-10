В Кабардино-Балкарии cвадебный кортеж устроил «Форсаж» на дороге

В Кабардино-Балкарии cвадебный кортеж устроил гонки в стиле «Форсажа» на дороге. Участники колонны выезжали на встречную полосу и намеренно сталкивались друг с другом.

Полицейские установили личности семи нарушителей в возрасте от 19 до 28 лет. На них составили 39 административных протоколов — за выезд на встречную полосу, управление автомобилем без прав и неоплаченные штрафы.

Две машины отправили на спецстоянку, а участников гонок доставили в отдел полиции.