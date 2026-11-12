Виновником гибели 7 человек в Марий Эл стал водитель без прав

ДТП произошло вечером 11 ноября в Звениговском районе Республики Марий Эл. Примерно в 20:40 на 45-м километре автодороги «Вятка» столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным следствия, 18-летний молодой человек, управлявший автомобилем «Лада Приора» и не имевший водительских прав, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Creta.

Жертвами аварии стали 7 человек. Среди погибших — 50-летняя женщина-водитель Hyundai Creta и её пассажирка, а также водитель и четыре пассажира «Лады» — молодые люди 18-20 лет и 16-летний юноша.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Следственное управление СК России по Республике Марий Эл ведёт расследование по пункту «в» части 6 статьи 264 УК РФ.

Фото МВД, МЧС и Прокуратуры Марий Эл