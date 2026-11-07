Первые жертвы зимы: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Татарстане
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Первые жертвы зимы: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Татарстане

Аварии в России
6 комментариев 6 комментариев

6 ноября на 30-м км автодороги Набережные Челны — Сарманово, рядом с селом Шигаево в Сармановском районе Татарстана, произошло смертельное ДТП. Столкнулись большегруз Volvo и Lada XRAY.

В результате аварии погибли четыре человека, среди них малолетний ребенок. Еще одна несовершеннолетняя пассажирка 2010 года рождения была госпитализирована.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии: назначены экспертизы, допрашиваются участники и очевидцы.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц.

Первые жертвы зимы: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Татарстане
Первые жертвы зимы: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Татарстане
Фото Госавтоинспекции Татарстана
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6 комментариев
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Nordman51

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Kolyan II

КАЗАНЬ, 6 ноя – РИА Новости. Причиной ДТП в Татарстане, в котором погибли трое взрослых и ребенок, стал обгон легковым автомобилем, сообщает Госавтоинспекция республики.
По информации прокуратуры Татарстана, 6 ноября на 30-м километре автодороги «Набережные Челны — Сарманово» водитель автомобиля Lada Xray, нарушив правила дорожного движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo. В результате водитель легкового автомобиля и три пассажира, в том числе ребенок, погибли. Один пассажир пострадал.
«Сегодня в Сармановском районе 45-летняя женщина-водитель автомобиля Lada, по предварительным данным, с целью обгона выехала на встречную полосу и совершила столкновение с грузовым автомобилем», — говорится в сообщении.

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Bizon

чет, не получаецо обгон
если посмотреть на картинку

1) если что, бампер фура повредила при съезде в кювет.
2) а вот левая бочина у легковушки вскрыта как консервным ножом.
причем, чсх, капот слева относительно «целый», а вот левая стойка просто выломана. такое может быть при скользящем ударе сзади об угол полуприцепа, «под фуру»

«я так думаю»

Редактировалось 13 часов назад
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Kolyan II

Да нет! Повреждения передней части Вольво до лобовухи, это не от съезда в кювет. Просто дама со встречки «валила» боком!

боком.jpg
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Germanetz

Зимой и летом одним цветом

zimoj i letom.jpg
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Bizon

«челны муд» (тм)
па ходу, фура затупила (м.б. даже сложилась), стала уходить в кювет, а этот сзади ее «догнал» уже на обочине.

Редактировалось 14 часов назад
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