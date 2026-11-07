Первые жертвы зимы: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Татарстане

6 ноября на 30-м км автодороги Набережные Челны — Сарманово, рядом с селом Шигаево в Сармановском районе Татарстана, произошло смертельное ДТП. Столкнулись большегруз Volvo и Lada XRAY.
В результате аварии погибли четыре человека, среди них малолетний ребенок. Еще одна несовершеннолетняя пассажирка 2010 года рождения была госпитализирована.
Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии: назначены экспертизы, допрашиваются участники и очевидцы.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц.
Ебать!
КАЗАНЬ, 6 ноя – РИА Новости. Причиной ДТП в Татарстане, в котором погибли трое взрослых и ребенок, стал обгон легковым автомобилем, сообщает Госавтоинспекция республики.
По информации прокуратуры Татарстана, 6 ноября на 30-м километре автодороги «Набережные Челны — Сарманово» водитель автомобиля Lada Xray, нарушив правила дорожного движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo. В результате водитель легкового автомобиля и три пассажира, в том числе ребенок, погибли. Один пассажир пострадал.
«Сегодня в Сармановском районе 45-летняя женщина-водитель автомобиля Lada, по предварительным данным, с целью обгона выехала на встречную полосу и совершила столкновение с грузовым автомобилем», — говорится в сообщении.
чет, не получаецо обгон
если посмотреть на картинку
1) если что, бампер фура повредила при съезде в кювет.
2) а вот левая бочина у легковушки вскрыта как консервным ножом.
причем, чсх, капот слева относительно «целый», а вот левая стойка просто выломана. такое может быть при скользящем ударе сзади об угол полуприцепа, «под фуру»
«я так думаю»
Да нет! Повреждения передней части Вольво до лобовухи, это не от съезда в кювет. Просто дама со встречки «валила» боком!
Зимой и летом одним цветом
«челны муд» (тм)
па ходу, фура затупила (м.б. даже сложилась), стала уходить в кювет, а этот сзади ее «догнал» уже на обочине.