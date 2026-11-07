Первые жертвы зимы: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Татарстане

6 ноября на 30-м км автодороги Набережные Челны — Сарманово, рядом с селом Шигаево в Сармановском районе Татарстана, произошло смертельное ДТП. Столкнулись большегруз Volvo и Lada XRAY.

В результате аварии погибли четыре человека, среди них малолетний ребенок. Еще одна несовершеннолетняя пассажирка 2010 года рождения была госпитализирована.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии: назначены экспертизы, допрашиваются участники и очевидцы.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц.

Фото Госавтоинспекции Татарстана