Дрифт и погоня в Красноярске: рэпер скрывался от полицейских и выбрасывал пакетики наркотиками из окна автомобиля
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Дрифт и погоня в Красноярске: рэпер скрывался от полицейских и выбрасывал пакетики наркотиками из окна автомобиля

Аварии в России
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Дрифт и погоня в Красноярске: рэпер скрывался от полицейских и выбрасывал пакетики наркотиками из окна автомобиля

На улице Елены Стасовой в Красноярске сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль Toyota Camry — водитель значительно превышал скорость и проигнорировал требование остановиться. Во время преследования нарушитель выбрасывал из окна машины свёртки с неизвестным веществом.

Для остановки автомобиля инспекторы сначала произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем открыли огонь по колёсам. В результате Toyota Camry столкнулась с автомобилем Toyota Prius и съехала в кювет. За рулём находился 22-летний молодой человек, у которого не было водительских прав, рядом с ним сидела 21-летняя пассажирка.

Задержанным оказался рэпер Тимофей, известный под псевдонимом Legend Yong Gangster. Он пишет непопулярные треки, гоняет с друзьями и записывает не самые благопристойные видео, заявляя, что «делает че по кайфу и не ищет актуальной ниши».

В отношении нарушителя составлено несколько административных протоколов. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются, сообщили в региональном МВД.

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Красноярское Е-banьko — новое погоняло нарка.

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