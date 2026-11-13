У китайских Omoda и Chery задняя ось может оторваться  прямо на ходу
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У китайских Omoda и Chery задняя ось может оторваться  прямо на ходу

Автоновости

Китайский производитель Chery объявил срочную отзывную кампанию, которая затрагивает 54 000 автомобилей моделей Omoda 5 и Chery Tiggo 5x, выпущенных в 2022–2023 годах. Поводом для столь серьезного шага стал критический дефект сварки: из-за него крепление задней оси может разрушиться прямо во время движения. Иными словами, речь идет о неисправности, которая потенциально способна привести к потере контроля над автомобилем и создает повышенный риск ДТП.

У китайских Omoda и Chery задняя ось может оторваться  прямо на ходу

Причина отзыва

Как пояснили в пресс-службе госуправления, в некоторых машинах, попадающих под отзывную кампанию, из-за производственного дефекта сварка рычага задней оси и втулки могла быть выполнена некачественно.

В крайних случаях сварной шов в этом месте способен разрушиться и отслоиться. Именно это и увеличивает вероятность аварийной ситуации, поскольку надежность крепления задней оси оказывается под угрозой.

Сроки и порядок кампании

Отзывная кампания стартует 27 ноября. Под нее попадают автомобили Tiggo 5x и модели серии Omoda 5, произведенные с 6 июня 2022 года по 31 декабря 2023 года. Производитель проверит коды даты производства, чтобы определить, относятся ли конкретные машины к дефектной партии.

Такой подход позволяет точно выявить автомобили, требующие вмешательства, и не затрагивать те экземпляры, которые не подвержены указанному дефекту.

Что сделает производитель

Для автомобилей, которые попадут под отзыв, предусмотрена бесплатная замена задних осей, если они относятся к дефектной партии. Таким образом, владельцам не придется нести расходы за устранение неисправности: работы и необходимые детали должны быть выполнены в рамках отзывной программы. Сама кампания направлена на то, чтобы исключить риск разрушения крепления задней оси и повысить безопасность эксплуатации таких машин.

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