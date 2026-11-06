В Пятигорске водитель "Тойоты" сбил двоих пешеходов после ДТП на перекрестке
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В Пятигорске водитель «Тойоты» сбил двоих пешеходов после ДТП на перекрестке

Аварии в России
2 комментария 2 комментария

5 ноября около 14:00 на улице Ермолова в Пятигорске водитель автомобиля Toyota на перекрёстке не уступил дорогу «Мерседесу», который двигался по главной дороге. После столкновения «Тойоту» отбросило на пешеходный переход, где автомобиль сбил молодых людей 17 и 18 лет.

18-летний пострадавший был доставлен в реанимацию Пятигорской городской больницы.

За рулём «Тойоты» находился 56-летний житель Астраханской области. Был ли он трезв, установит экспертиза. Причины ДТП выясняются.

В Пятигорске водитель &#171;Тойоты&#187; сбил двоих пешеходов после ДТП на перекрестке
В Пятигорске водитель &#171;Тойоты&#187; сбил двоих пешеходов после ДТП на перекрестке
Фото Госавтоинспекции
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2 Комментария
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2 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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dok_p

Идиот на кукурузнике!

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Airmouse

Мерседесу надо всегда уступать независимо от дорожных знаков, а кукурузник из себя чего то возомнил.

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