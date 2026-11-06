В Пятигорске водитель «Тойоты» сбил двоих пешеходов после ДТП на перекрестке

5 ноября около 14:00 на улице Ермолова в Пятигорске водитель автомобиля Toyota на перекрёстке не уступил дорогу «Мерседесу», который двигался по главной дороге. После столкновения «Тойоту» отбросило на пешеходный переход, где автомобиль сбил молодых людей 17 и 18 лет.

18-летний пострадавший был доставлен в реанимацию Пятигорской городской больницы.

За рулём «Тойоты» находился 56-летний житель Астраханской области. Был ли он трезв, установит экспертиза. Причины ДТП выясняются.

Фото Госавтоинспекции