В Москве водитель угнал машину с эвакуатора
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В Москве водитель угнал машину с эвакуатора

Происшествия
8 комментариев 8 комментариев
В Москве водитель угнал машину с эвакуатора

В Москве владелец «Лады» вместе с сообщниками помешал эвакуации своего автомобиля. Инцидент случился 11 ноября в Зеленограде.

Когда сотрудники МАДИ и АМПП начали перемещать «Ладу» на спецстоянку за нарушение правил парковки, к эвакуатору подошла группа людей. Владелец автомобиля, воспользовавшись моментом, проник в салон, завел двигатель и съехал с платформы.

После этого злоумышленники скрылись. Сотрудники полиции оперативно задержали водителя и вернули автомобиль. По остальным участникам происшествия ведутся поиски.

Представители МАДИ напомнили, что после начала движения эвакуатора забрать автомобиль можно только со спецстоянки, предварительно получив соответствующее разрешение.

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8 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Maverick652

Опять чурбаны. Не удивлен поведением этих «примерных семьянинов».

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4
Bizon

чурбаны — это мы, а они нормальные Мужчины

вот, смари, как нормальные люди делают
https://www.kommersant.ru/doc/9095376

а в РФ будут и дальше слушать сладкие «байки из склепа», что вот щас все наладицо.

Редактировалось 13 минут назад
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0
Rubicon

на штраф денег нет, на новый бампер деньги есть…

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2
MishaBob

ну там не только штраф, а так же плата за эвакуацию, плюс простой авто на штрафстоянке.

Редактировалось 19 минут назад
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1
MishaBob

«Владелец автомобиля, воспользовавшись моментом, проник в салон, завел двигатель и съехал с платформы.» — хватит врать, стояли и трусливо глядели, как тачку спускают с эвакуатора.

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1
Ralf

А что нужно было делать? Попытаться получить перо в бочину/пулю в лоб? Они на работе, зафиксировали правонарушение, передали в соответствующие органы. Не их машину угоняли

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2
formatceft

Всё правильно. Потом бабуинов будут задерживать уже «тяжелые» с соответствующими навыками.

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1
Bizon

слава Богу, началось
ключевые слова: митинг в люберцах против платных парковок

я год назад (когда охуевший от безнаказанности собянин ввел ВЕЗДЕ платные парковки) писал в ЦОДД и в Думу. Послали накуй. Ну…ну…я запомнил уродов.
Идиоты, канешна, еще раз выбрали ЕдРо, но физику не обманешь.

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1
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