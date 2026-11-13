В Москве водитель угнал машину с эвакуатора

В Москве владелец «Лады» вместе с сообщниками помешал эвакуации своего автомобиля. Инцидент случился 11 ноября в Зеленограде.
Когда сотрудники МАДИ и АМПП начали перемещать «Ладу» на спецстоянку за нарушение правил парковки, к эвакуатору подошла группа людей. Владелец автомобиля, воспользовавшись моментом, проник в салон, завел двигатель и съехал с платформы.
После этого злоумышленники скрылись. Сотрудники полиции оперативно задержали водителя и вернули автомобиль. По остальным участникам происшествия ведутся поиски.
Представители МАДИ напомнили, что после начала движения эвакуатора забрать автомобиль можно только со спецстоянки, предварительно получив соответствующее разрешение.
Опять чурбаны. Не удивлен поведением этих «примерных семьянинов».
чурбаны — это мы, а они нормальные Мужчины
вот, смари, как нормальные люди делают
https://www.kommersant.ru/doc/9095376
а в РФ будут и дальше слушать сладкие «байки из склепа», что вот щас все наладицо.
на штраф денег нет, на новый бампер деньги есть…
ну там не только штраф, а так же плата за эвакуацию, плюс простой авто на штрафстоянке.
«Владелец автомобиля, воспользовавшись моментом, проник в салон, завел двигатель и съехал с платформы.» — хватит врать, стояли и трусливо глядели, как тачку спускают с эвакуатора.
А что нужно было делать? Попытаться получить перо в бочину/пулю в лоб? Они на работе, зафиксировали правонарушение, передали в соответствующие органы. Не их машину угоняли
Всё правильно. Потом бабуинов будут задерживать уже «тяжелые» с соответствующими навыками.
слава Богу, началось
ключевые слова: митинг в люберцах против платных парковок
я год назад (когда охуевший от безнаказанности собянин ввел ВЕЗДЕ платные парковки) писал в ЦОДД и в Думу. Послали накуй. Ну…ну…я запомнил уродов.
Идиоты, канешна, еще раз выбрали ЕдРо, но физику не обманешь.