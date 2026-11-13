В Москве водитель угнал машину с эвакуатора

В Москве владелец «Лады» вместе с сообщниками помешал эвакуации своего автомобиля. Инцидент случился 11 ноября в Зеленограде.

Когда сотрудники МАДИ и АМПП начали перемещать «Ладу» на спецстоянку за нарушение правил парковки, к эвакуатору подошла группа людей. Владелец автомобиля, воспользовавшись моментом, проник в салон, завел двигатель и съехал с платформы.

После этого злоумышленники скрылись. Сотрудники полиции оперативно задержали водителя и вернули автомобиль. По остальным участникам происшествия ведутся поиски.

Представители МАДИ напомнили, что после начала движения эвакуатора забрать автомобиль можно только со спецстоянки, предварительно получив соответствующее разрешение.