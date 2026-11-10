В Москве дагестанец за рулем автомобиля протаранил двери отеля и станцевал лезгинку
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В Москве дагестанец за рулем автомобиля протаранил двери отеля и станцевал лезгинку

Аварии в России
20 комментариев 20 комментариев
В Москве дагестанец за рулем автомобиля протаранил двери отеля и станцевал лезгинку

В «Москва-Сити» у уроженца Дагестана произошёл конфликт с охраной. Сотрудники сочли его опасным и отказались пускать в здание.

Мужчина разозлился и протаранил на автомобиле стеклянную входную дверь. После этого он включил на полную громкость кавказскую музыку и демонстративно исполнил лезгинку. Затем дебошир заявил охране, что теперь они поняли: так с ним обращаться нельзя.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС задержали нарушителя. По словам очевидцев, мужчина был пьян. Сейчас он задержан, ему грозит штраф и лишение прав.

Ущерб предварительно оценивается в несколько миллионов рублей.

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20 Комментариев
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20 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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UELL

«Они» вообще себя по-людски вести не могут?

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15
Airmouse

В «Москва-Сити» у уроженца Дагестана произошёл конфликт с охраной. Сотрудники сочли его опасным нищебродом и отказались пускать в здание.
Так правильнее.

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1
MishaBob

охранники сыкатливо стоят и смотрят, как разносят имущество. Хоть бы перцем балбеса залили.

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7
E_Lindros

самое печальное вчера ктото озвучил в ТГ, что это прецендент, ибо также могут загнать любую тачку нафаршированную взрывчаткой и такой же сраный ваххабит, терорюга-смертник рванёт ее на первом этаже у какой то опоры здания…

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10
UELL

Да, именно так.

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3
goldberg

В США его застрелили бы, а охрану наградили бы за это большой премией.

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4
E_Lindros

у нас омоновцев то чурки щемят, что те обращаются в Русскую Общину за защитой, а то какой то лошара-привратник с металлоискателем ща тебе геройствовать будет

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2
E_Lindros

а главное, что достаточно просто извиниться на камеру и всё. а его любовники диаспоральные подвалят и всё оплатят

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6
lehaborisenko

С гор спустились, сами-то не в силах цивилизацию построить, пришли на готовенькое и пакостят.

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2
goldberg

Он хотел поссать или посрать, а его не пустили в туалет, вот его и понесло. Видно же, что прыгает и вот-вот напрудит.

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2
MoJloTkoM no roJloBe

Шайтанама….

1000010186.jpg
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1
Кирилл16

Охранники и сотрудники ДПС извинятся перед уважаемым и оплатят сами весь ущерб.

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1
ailin

А потом этакие дурачки еще пишут про женщин за рулем, якобы те как-то не так водят. По идее за такие выкрутасы нужно отбирать и права, и машину. С такой чувствительной нервной системой нефиг на дорогу лезть.

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1
Bizon

все нормально
это обычный конфликт мужчин
эти…вахтеры… его не пустили, он им показал у кого толще :о)

ЗЫ. надо бы еще разобраться на каком основании они его не хотели пускать.

пьяный? — что нельзя пьяных пускать. где написано?
подозрительный кауказец? — так это ваще «расизм», с которым охранители щас борюцо на украине :о)

знаю совецкую действительность (а другой тут и нет) не понаслышке, смею предположить. что вахтеры спровоцировали конфликт.
— почему, Сэмен Маркович?
— потому что, Фима, они в своем праве
— каком праве?
—в том, которое они для себя придумали

Редактировалось 6 часов назад
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0
d989417

Это лезгинка? Не позорился бы…

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0
kreator

Москвабад-Сити.

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0
Bizon

дагестан — сила :о)
«москва-сити» — ацтой

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0
RedVodim

по-моему, сами стеклянные двери провоцируют невпускаемого на таран, даже пешехода, даже трезвого

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0
Germanetz

А при чем тут ДПС? И не охрана, а какие-то блогеры с мобилами. 

И чего сразу Дагестан? Музыка — популярная композиция чеченского исполнителя Хусейна Израпова «Марьям» (автор слов и музыки — чеченский композитор и поэт-песенник Кери Джабраилов).

Творчество Джабраилова не ограничевается Чечней, оно охватывает на традиционный мелодический ландшафт Чечни и Кавказа в целом.

Популярный сингл «Марьям» в исполнении Хусейна Израпова — это лирическая композиция о светлой и трепетной любви, тоске по возлюбленной и глубине искренних чувств.
В песне раскрываются следующие мотивы:
• Восхищение любимой: Лирический герой обращается к девушке по имени Марьям, признаваясь ей в глубокой привязанности и называя её первой розой в своём сердце.
• Тема ожидания и разлуки: Герой тоскует в одиночестве, переживает разлуку и обращается к ней с призывом вернуться и соединить их судьбы.
• Национальные кавказские образы: В тексте и лирике часто присутствуют романтические метафоры (встреча у родника / источника, живая прохладная вода, душевные переживания и печали), характерные для традиционной кавказской лирики о любви.

Вопросы есть?

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Airmouse

У матросы нет вопросы.

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