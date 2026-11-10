В Москве дагестанец за рулем автомобиля протаранил двери отеля и станцевал лезгинку

В «Москва-Сити» у уроженца Дагестана произошёл конфликт с охраной. Сотрудники сочли его опасным и отказались пускать в здание.

Мужчина разозлился и протаранил на автомобиле стеклянную входную дверь. После этого он включил на полную громкость кавказскую музыку и демонстративно исполнил лезгинку. Затем дебошир заявил охране, что теперь они поняли: так с ним обращаться нельзя.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС задержали нарушителя. По словам очевидцев, мужчина был пьян. Сейчас он задержан, ему грозит штраф и лишение прав.

Ущерб предварительно оценивается в несколько миллионов рублей.