В Забайкалье грузовик на пешеходном переходе наехал на школьницу в капюшоне

ДТП случилось на 157-м километре трассы Чита — Забайкальск. По предварительным данным, 39-летний водитель грузовика Foton сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьницу доставили в больницу.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости снижать скорость и проявлять особую внимательность при приближении к пешеходным переходам.