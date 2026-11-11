В Забайкалье грузовик на пешеходном переходе наехал на школьницу в капюшоне

ДТП случилось на 157-м километре трассы Чита — Забайкальск. По предварительным данным, 39-летний водитель грузовика Foton сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьницу доставили в больницу.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости снижать скорость и проявлять особую внимательность при приближении к пешеходным переходам.
печаль…в РФ нынче уже миллионы, если не десятки миллионов зумеров реально даунов!!! взрощенных гаджетами. Это поколение амёб вообще не способно жить, вот и дохнут пачками
пфф, сегодня тётка лет 30 в капюшоне дорогу переходила в неположенном месте, бодро так под мусоровоз шла, голову повернула только на визг тормозов. Походу там думать нечем
на тёток то 30+ относительно похер, подрастающее поколение жалко, дебилы одни
Если в наушниках или в увлеченной беседе по телефону, то и головы не повернёт )