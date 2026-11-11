В Забайкалье грузовик на пешеходном переходе наехал на школьницу в капюшоне
1
1

В Забайкалье грузовик на пешеходном переходе наехал на школьницу в капюшоне

Аварии в России
4 комментария 4 комментария
В Забайкалье грузовик на пешеходном переходе наехал на школьницу в капюшоне

ДТП случилось на 157-м километре трассы Чита — Забайкальск. По предварительным данным, 39-летний водитель грузовика Foton сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьницу доставили в больницу.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости снижать скорость и проявлять особую внимательность при приближении к пешеходным переходам.

0
4 Комментария
Подписаться
Уведомить о
4 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
E_Lindros

печаль…в РФ нынче уже миллионы, если не десятки миллионов зумеров реально даунов!!! взрощенных гаджетами. Это поколение амёб вообще не способно жить, вот и дохнут пачками

Ответить
1
Rubicon

пфф, сегодня тётка лет 30 в капюшоне дорогу переходила в неположенном месте, бодро так под мусоровоз шла, голову повернула только на визг тормозов. Походу там думать нечем

Редактировалось 1 час назад
Ответить
0
E_Lindros

на тёток то 30+ относительно похер, подрастающее поколение жалко, дебилы одни

Ответить
0
Igor_Bratsk

Если в наушниках или в увлеченной беседе по телефону, то и головы не повернёт )

Ответить
1
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Автоновости

Штраф за непропуск пешехода на «зебре»: когда его можно оспорить

Штраф за непропуск пешехода на пешеходном переходе нередко воспринимается водителем как очевидный и почти бесспорный. Однако на практике далеко не...

Штраф за непропуск пешехода на «зебре»: когда его можно оспорить
195 просмотров
5
Подробнее
Аварии в России

«Занесло на встречную полосу»: ВАЗ-2115 столкнулся с фурой на трассе «Сибирь»

4 ноября в 8:10 на 419-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Чебулинском округе Кемеровской области 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не учёл...

«Занесло на встречную полосу»: ВАЗ-2115 столкнулся с фурой на трассе «Сибирь»
829 просмотров
11
Подробнее
Автоновости

Renault избавляется от машин-клонов и ужесточает требования к партнёрам

Французская группа Renault решила пересмотреть подход к сотрудничеству с другими автопроизводителями. Поводом стало недовольство тем, насколько...

Renault избавляется от машин-клонов и ужесточает требования к партнёрам
284 просмотра
7
Подробнее
Автоновости

Пьяных за рулём становится меньше, но жертв по-прежнему много: тревожная статистика 2026 года

За девять месяцев 2026 года на российских дорогах зафиксировали 7116 ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения. В этих авариях...

Пьяных за рулём становится меньше, но жертв по-прежнему много: тревожная статистика 2026 года
190 просмотров
13
Подробнее
Аварии в России

«Выбежала на дорогу из-за стоящей машины»: девочка оказалась под колесами авто в Братске

В жилом районе Гидростроитель города Братска 38-летний водитель автомобиля Kia Sorento совершил наезд на девочку, которая выбежала на проезжую...

«Выбежала на дорогу из-за стоящей машины»: девочка оказалась под колесами авто в Братске
516 просмотров
9
Подробнее
Аварии в России

Легковой автомобиль и трактор столкнулись в Саратовской области: погибли два человека

1 ноября в Марксовском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, около 18:03 рядом с селом Вознесенка...

Легковой автомобиль и трактор столкнулись в Саратовской области: погибли два человека
1071 просмотр
27
Подробнее
Аварии в России

Под Рыбинском автомобиль сбил выбежавшего на дорогу лося

В Рыбинском районе произошло ДТП с участием дикого животного. Инцидент случился на трассе вблизи деревни Глушицы. Автомобиль наехал на лося, который...

Под Рыбинском автомобиль сбил выбежавшего на дорогу лося
479 просмотров
6
Подробнее
Аварии в России

Реальный краш-тест: «китаец» и «японец» лоб в лоб столкнулись на трассе Красноярск — Канск

ДТП произошло 31 октября утром на трассе Красноярск — Канск. 49-летний водитель автомобиля Changan выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся...

Реальный краш-тест: «китаец» и «японец» лоб в лоб столкнулись на трассе Красноярск — Канск
1414 просмотров
27
Подробнее
Аварии в России

«Шкоду» занесло на встречную полосу на трассе Сургут — Салехард: погиб пассажир

30 октября около полудня на 970-м километре трассы Сургут — Салехард произошло серьёзное ДТП. Легковой автомобиль Skoda Octavia занесло на полосу...

«Шкоду» занесло на встречную полосу на трассе Сургут — Салехард: погиб пассажир
763 просмотра
8
Подробнее
Показать ещё
4 Комментария

Новости, статистика ДТП, эвакуаторы и страницы сайта.
RUSDTP

Вход в RUSDTP

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
Войти
RUSDTP

Создать аккаунт

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
*
Зарегистрироваться

При первом входе через Telegram аккаунт создаётся автоматически. Уже есть аккаунт? Войдите привычным способом и подключите Telegram в профиле.

Уже есть аккаунт? 
RUSDTP

Восстановить доступ

Отправить ссылку