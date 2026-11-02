Под Рыбинском автомобиль сбил выбежавшего на дорогу лося

В Рыбинском районе произошло ДТП с участием дикого животного. Инцидент случился на трассе вблизи деревни Глушицы. Автомобиль наехал на лося, который неожиданно выбежал на проезжую часть.

В результате столкновения животное погибло, а автомобиль получил механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о важности соблюдения скоростного режима. В зонах действия знака «Дикие животные» необходимо проявлять особую осторожность, особенно в темное время суток и в сумерки.