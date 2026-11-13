На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром тестируют лазерную световую завесу. Зачем она нужна?

На трассе М-4 «Дон» водители могут видеть цветные лучи. Световую завесу видно примерно за 7 км. Необычная подсветка работает на прямом участке Восточного обхода Краснодара: там размещён стационарный лазерный комплекс, который «Автодор» испытывает в пилотном режиме.

Фото: ГК «Автодор»

Задача — не освещать дорогу, а привлекать внимание

Система предназначена не для освещения проезжей части, а для привлечения внимания водителей. По замыслу, необычный световой эффект должен работать как дополнительный сигнал и снижать риск потери концентрации на скоростной трассе.

«Автодор» связывает российский пилотный проект с практикой применения цветных лазерных систем на дорогах Китая. Там аналогичные решения уже достаточно хорошо зарекомендовали себя как средство борьбы с утомлением водителей. Именно этот опыт рассматривается как основание для проверки подобной технологии в российских условиях.

Как устроен комплекс

Комплекс закреплён на П-образной портальной опоре выше навигационных знаков. В системе используются красные, синие и зелёные лучи. Мощность лазерной установки составляет 35 Вт, а совокупное энергопотребление не превышает 120 Вт.

Свет создаёт заметный веер над трассой, но при этом не освещает дорогу. То есть речь идёт именно о визуальном ориентире и средстве привлечения внимания, а не об альтернативе обычному освещению.

Место для пилотного запуска выбрали из-за растущей интенсивности движения у Краснодара, а также из-за необходимости дополнительно привлечь внимание водителей к знакам маршрутного ориентирования.

Как водители реагируют на лучи

Автомобилисты опасаются, что необычная подсветка может отвлекать или вводить в заблуждение водителей на развязках. В «Автодоре» подчёркивают: лучи направлены вдоль трассы, а комплекс установлен на прямом участке.

Ближайшая развязка находится примерно в двух километрах от установки, поэтому, по оценке компании, световой веер не должен создавать помех для движения по пересекающимся направлениям.

Отдельно обсуждается риск ослепления водителей. По данным «Автодора», лазеры расположены под углом 15 градусов к плоскости дороги. Компания считает, что при такой геометрии луч не попадает в лобовое стекло автомобиля, а значит, риск ослепления исключён. Именно направление лучей и расположение комплекса названы ключевыми аргументами в пользу безопасности пилотной системы.

Что будет после испытаний

После завершения испытаний под Краснодаром «Автодор» намерен оценить возможность применения подобного оборудования на других дорогах. Пока речь идёт именно о пилотном проекте: он должен показать, насколько эффективно лазерный веер помогает привлекать внимание водителей и насколько безопасно такая система может использоваться на скоростных магистралях.