На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром тестируют лазерную световую завесу. Зачем она нужна?
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На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром тестируют лазерную световую завесу. Зачем она нужна?

Автоновости
5 комментариев 5 комментариев

На трассе М-4 «Дон» водители могут видеть цветные лучи. Световую завесу видно примерно за 7 км. Необычная подсветка работает на прямом участке Восточного обхода Краснодара: там размещён стационарный лазерный комплекс, который «Автодор» испытывает в пилотном режиме.

На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром тестируют лазерную световую завесу. Зачем она нужна?
Фото: ГК «Автодор»

Задача — не освещать дорогу, а привлекать внимание

Система предназначена не для освещения проезжей части, а для привлечения внимания водителей. По замыслу, необычный световой эффект должен работать как дополнительный сигнал и снижать риск потери концентрации на скоростной трассе.

«Автодор» связывает российский пилотный проект с практикой применения цветных лазерных систем на дорогах Китая. Там аналогичные решения уже достаточно хорошо зарекомендовали себя как средство борьбы с утомлением водителей. Именно этот опыт рассматривается как основание для проверки подобной технологии в российских условиях.

Как устроен комплекс

Комплекс закреплён на П-образной портальной опоре выше навигационных знаков. В системе используются красные, синие и зелёные лучи. Мощность лазерной установки составляет 35 Вт, а совокупное энергопотребление не превышает 120 Вт.

Свет создаёт заметный веер над трассой, но при этом не освещает дорогу. То есть речь идёт именно о визуальном ориентире и средстве привлечения внимания, а не об альтернативе обычному освещению.

Место для пилотного запуска выбрали из-за растущей интенсивности движения у Краснодара, а также из-за необходимости дополнительно привлечь внимание водителей к знакам маршрутного ориентирования.

Как водители реагируют на лучи

Автомобилисты опасаются, что необычная подсветка может отвлекать или вводить в заблуждение водителей на развязках. В «Автодоре» подчёркивают: лучи направлены вдоль трассы, а комплекс установлен на прямом участке.

Ближайшая развязка находится примерно в двух километрах от установки, поэтому, по оценке компании, световой веер не должен создавать помех для движения по пересекающимся направлениям.

Отдельно обсуждается риск ослепления водителей. По данным «Автодора», лазеры расположены под углом 15 градусов к плоскости дороги. Компания считает, что при такой геометрии луч не попадает в лобовое стекло автомобиля, а значит, риск ослепления исключён. Именно направление лучей и расположение комплекса названы ключевыми аргументами в пользу безопасности пилотной системы.

Что будет после испытаний

После завершения испытаний под Краснодаром «Автодор» намерен оценить возможность применения подобного оборудования на других дорогах. Пока речь идёт именно о пилотном проекте: он должен показать, насколько эффективно лазерный веер помогает привлекать внимание водителей и насколько безопасно такая система может использоваться на скоростных магистралях.

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5 комментариев
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Главное чтобы дебилы тормозить не стали

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Кирилл16

Вместо своевременной замены дорожного полотна из-за дикой колейности, вместо строительства бессветофорных развязок, вместо разделения на всех дорогах встречных потоков разделителями, вместо расширения дорог построенных 40-50 лет назад по нормам 70-80 летней давности, вместо освещения всех дорог, вместо размещения информационных панелей и вывода на них актуальной и нужной водителям информации и т.д и т.п. они будут светомузыку вешать потому, что у их «друзей» китайцев так делают. Карго-культ, но уже по мотивам китайцев) Новый китайский год уже справляли, теперь будут копировать всякую дичь, что бы понравится желтому господину.

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1
Germanetz

+1. У китайцев малехо иные проблемы чем у аборигенов трассы М-4 Дон, дон.

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0
Germanetz

Пилотный проект у них. А кругом уже беспилотные вовсю.

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0
E_Lindros

эт может у пиздоглазых работает. у нас либо норм чел за рулём и вся эта мишура в хрен не улыбается, тк он и так справится со сном, либо долбб которому уже ничегоне поможет

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