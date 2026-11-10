"Двигатель вошёл в салон": "Веста" и "Калина" лоб в лоб столкнулись в Ачинске
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«Двигатель вошёл в салон»: «Веста» и «Калина» лоб в лоб столкнулись в Ачинске

Аварии в России
3 комментария 3 комментария

ДТП произошло в Ачинске. 21-летний водитель автомобиля «Лада Веста» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина». После столкновения «Веста» съехала с дороги и врезалась в электроопору. Момент столкновения попал в объектив камеры.

Сообщается, что от удара двигатель в «Калине» практически вошёл в салон. Спасателям пришлось извлекать из автомобиля 65-летнего водителя с помощью специального оборудования. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм.

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&#171;Двигатель вошёл в салон&#187;: &#171;Веста&#187; и &#171;Калина&#187; лоб в лоб столкнулись в Ачинске
Фото с места ДТП
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3 комментариев
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Продолжайте ездить на говне.

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MishaBob

на что денег хватает, но том и ездят. Я конечно, цены поднял, особенно по гос проектам. Видимо надо выше.

Редактировалось 44 минут назад
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2
Bizon

я бы сказал так: люди ездят на том, что выпускают. Не каждый водятел юзер обязан разбирацо в безопасности авто. Это прерогатива производителя и разных, ссука, ведомств и министерств, которые ОБЯЗАНЫ отвечать за безопасность выпускаемой продукции, т.е. контролировать производителя.
Проверяющих докуя только толку ноль.

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