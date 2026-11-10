«Двигатель вошёл в салон»: «Веста» и «Калина» лоб в лоб столкнулись в Ачинске

ДТП произошло в Ачинске. 21-летний водитель автомобиля «Лада Веста» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина». После столкновения «Веста» съехала с дороги и врезалась в электроопору. Момент столкновения попал в объектив камеры.

Сообщается, что от удара двигатель в «Калине» практически вошёл в салон. Спасателям пришлось извлекать из автомобиля 65-летнего водителя с помощью специального оборудования. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Фото с места ДТП