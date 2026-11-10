«Двигатель вошёл в салон»: «Веста» и «Калина» лоб в лоб столкнулись в Ачинске

ДТП произошло в Ачинске. 21-летний водитель автомобиля «Лада Веста» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина». После столкновения «Веста» съехала с дороги и врезалась в электроопору. Момент столкновения попал в объектив камеры.
Сообщается, что от удара двигатель в «Калине» практически вошёл в салон. Спасателям пришлось извлекать из автомобиля 65-летнего водителя с помощью специального оборудования. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм.
Продолжайте ездить на говне.
на что денег хватает, но том и ездят. Я конечно, цены поднял, особенно по гос проектам. Видимо надо выше.
я бы сказал так: люди ездят на том, что выпускают. Не каждый
водятелюзер обязан разбирацо в безопасности авто. Это прерогатива производителя и разных, ссука, ведомств и министерств, которые ОБЯЗАНЫ отвечать за безопасность выпускаемой продукции, т.е. контролировать производителя.
Проверяющих докуя только толку ноль.