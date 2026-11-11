Внедорожник налетел на ограждение и перевернулся на Вознесенском тракте в Казани

ДТП произошло сегодня рано утром на Вознесенском тракте в Казани. Как уточнили в Госавтоинспекции, около 4:45 напротив дома № 1б по улице Дубравной в жилом массиве Вознесенское 29-летний водитель Mitsubishi Pajero следовал со стороны проспекта Победы в направлении трассы М-7.
По предварительным данным, мужчина не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего иномарка наехала на ограждение и перевернулась. Автомобилиста пришлось экстренно госпитализировать. В настоящее время по факту данного ДТП проводится проверка.
Будет знать как гонки устраивать.
второй авто на видео подрезал летуна ?
Хорошо что не пристёгнут- иначе вместе с машиной и похоронили бы.