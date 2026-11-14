Электрический Mercedes отправили на тысячу километров по холоду

Бьорн Нюланд вывел обновлённый Mercedes-Benz EQS 500 4Matic на тысячекилометровый маршрут через Норвегию и Швецию. Полноприводный электромобиль ехал на зимних шинах, температура опускалась ниже нуля. По дороге испытателю пришлось разбираться со сбоем зарядки.

Mercedes EQS 500 4Matic во время поездки. Кадр из теста, 14:18.

Заезд состоялся 8 ноября 2026 года, ролик вышел 13-го. В таблице автора указан диапазон от −3 до +5 °C. Машина была обута в нешипованные Continental VikingContact 8 размером 265/40 R21.

Что проверяли на тысяче километров

В этом испытании Нюланд сравнивает время прохождения длинного маршрута с остановками на подзарядку. На результат влияют и расход машины, и скорость пополнения батареи, и время съезда к станции.

EQS начал поездку со 100% заряда.

Ещё до выезда автор включил отопление и обратил внимание, что подключённый автомобиль продолжает получать энергию от домашней станции. По его наблюдению, обогрев салона в этот момент не уменьшал запас заряда батареи.

На границе со Швецией оставалось 74%. Нюланд сообщил о задержке примерно на восемь минут из-за движения и тумана. Позже на скоростном участке он упомянул встречный ветер.

У испытанной версии уже новая 800-вольтовая электрическая система.

Производитель заявляет полезную ёмкость батареи 122 кВт·ч и зарядку постоянным током мощностью до 350 кВт. Эти характеристики относятся к обновлённому EQS, представленному в 2026 году.

До первой зарядки доехали почти к середине маршрута

Первую остановку Нюланд сделал в Халландсосене, у точки разворота. За машиной было почти 500 километров.

На въезде к станции, по словам автора, оставалось 6% заряда.

В начале сеанса экран показывал 346 кВт. На сохранённом кадре заряд уже поднялся до 7%, а расчётный запас хода составлял 39 км.

Первая остановка, 07:43 в ролике. На экране видны 346 кВт и 7% заряда. Это мощность в конкретный момент, а не средняя за весь сеанс.

Первую подзарядку испытатель оценил примерно в 13 минут. Батарею пополнили приблизительно до половины и продолжили поездку. Ожидать 100% у станции не пришлось.

Нюланд объясняет выбор места небольшим съездом с основного маршрута. Большой запас хода здесь помог добраться до удобной станции и сократить количество остановок.

На второй станции мощность упала, затем зарядка прервалась

К следующей подзарядке EQS приехал с остатком 4%. Автор рассчитывал снова поднять заряд примерно до 52–55%, чтобы закончить маршрут.

Но сеанс пошёл иначе. Мощность оказалась ниже ожидаемой, а в меню появилась причина ограничения «Charging sys.». На кадре ниже видно 311 кВт.

Вторая остановка, 14:52. Автомобиль показывает ограничение со стороны зарядной системы. По этой надписи нельзя однозначно определить неисправный узел.

Затем зарядка остановилась. Нюланд переставил кабель на другой разъём той же станции Circle K. После переподключения мощность выросла.

Испытатель связал проблему со станцией. Это его объяснение происходящего. В ролике он отдельно обсуждает, сколько потерянного времени следует вычесть из результата.

На заключительный участок EQS отправился после 754 километров пути. До финиша оставалось около четверти дистанции, следующая зарядка уже не понадобилась.

Что получилось на финише

В таблицу Нюланда вошло зачётное время 8 часов 45 минут. На маршруте понадобились две остановки на подзарядку.

На приборной панели сразу после преодоления тысячи километров видны средний расход 23,9 кВт·ч/100 км, остаток 4% и температура −2 °C. Счётчик пробега на этом кадре уже показывает 1001 км.

Финишный участок, 20:22. Показания бортового компьютера подтверждают расход и остаток батареи. Время на приборной панели и зачётное время испытания учитываются отдельно.

На финише автор сначала произносит 8 часов 46 минут, затем объявляет результат 8:45. С учётом обсуждаемых в видео поправок именно 8:45 корректно называть временем, которое Нюланд внёс в свою таблицу.

Для сравнения, BMW iX3 и Zeekr 7GT в предыдущих поездках автора показали по 8 часов 50 минут.

Автомобиль Зачётное время Дата заезда Температура Mercedes EQS 500 4Matic, 2026 8 ч 45 мин 8 ноября 2026 −3…+5 °C BMW iX3 50 xDrive 8 ч 50 мин 12 сентября 2026 +11…+16 °C Zeekr 7GT Privilege AWD 8 ч 50 мин 4 июля 2026 +12…+14 °C

EQS оказался на пять минут быстрее этих двух результатов. Машины испытывали в разные дни, при разной температуре и дорожной обстановке. Это сравнение отдельных заездов автора.

В общей таблице есть и Nio ET5 со временем 8:40. Однако тот проходил испытание с заменой батареи, поэтому объявлять Mercedes безусловно самым быстрым электромобилем по всей таблице было бы неточно.

Что меняет сама зарядная станция

В поездке EQS получал больше 300 кВт. Для такого темпа нужны подходящие станции, а их расположение определяет, где водитель сможет остановиться.

Для 400-вольтовых станций Mercedes заявляет другой предел, до 175 кВт. Система при этом разделяет батарею на две части для зарядки. Поэтому время этого теста нельзя автоматически переносить на маршрут с менее мощными колонками.

Для российской поездки на тысячу километров важны конкретные станции по пути, доступная мощность и запас до следующей точки. В тесте Нюланда даже при заранее выбранном маршруте потребовалось переподключение кабеля на второй остановке.

Источник: Bjørn Nyland. Технические характеристики: Mercedes-Benz.