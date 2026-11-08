"Гранту" смяло от столкновения с фурой в Пензенской области: погибли подросток и 18-летняя девушка
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«Гранту» смяло от столкновения с фурой в Пензенской области: погибли подросток и 18-летняя девушка

Аварии в России

Смертельная авария произошла 8 ноября в 3:40 ночи на 762-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области.

По информации ГАИ, столкнулись Lada Priora, за рулём которой находился 16-летний молодой человек, и большегруз Dongfeng под управлением 35-летнего мужчины.

Водитель легкового автомобиля и его 18-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм. Причины произошедшего устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем и не имеющим права управления транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

&#171;Гранту&#187; смяло от столкновения с фурой в Пензенской области: погибли подросток и 18-летняя девушка
&#171;Гранту&#187; смяло от столкновения с фурой в Пензенской области: погибли подросток и 18-летняя девушка
&#171;Гранту&#187; смяло от столкновения с фурой в Пензенской области: погибли подросток и 18-летняя девушка
&#171;Гранту&#187; смяло от столкновения с фурой в Пензенской области: погибли подросток и 18-летняя девушка
&#171;Гранту&#187; смяло от столкновения с фурой в Пензенской области: погибли подросток и 18-летняя девушка
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