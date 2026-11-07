В Подмосковье самосвал обрушил пешеходный переход через Ленинградское шоссе

В Солнечногорске Московской области самосвал обрушил надземный пешеходный переход через Ленинградское шоссе. Авария произошла в районе деревни Пешки. Грузовик двигался с поднятым кузовом и задел надземный пешеходный мост. Конструкция сорвалась с опор и рухнула на шоссе.
Водитель погиб: его зажало под упавшими конструкциями. Спасатели Солнечногорского гарнизона демонтировали ограждения, чтобы разгрузить дорогу.
А есть тут водители грузовиков? Как вообще можно ехать с поднятым кузовом и не заметить этого?
Это знание они уносят с собой в могилу
Если он до этого только на ослах ездил…..
устал…
«тут за день так накувыркаешься, придешь домой там ты сидишь» 🙂
другое дело, о чем думают инженЕра, когда проектируют автоматику на таких машинах?
па ходу думают, о чем угодно, о рыбалке в выходные, о бабах, но не о безопасности эксплуатации самосвала
если это китайский самосвал, то узкоглазые ваще не думают :о)
Ежели за рулём долбень, то никакой инженерией не застрахуешься: он найдёт, как накосячить.
так говорят отключают сами водилы назойливые сигналы.
Как вы будите в смартфоне сидеть,и кузов опускать,так ещё и ехать нужно.
Никогда такого не было!
И вот опять.
Да даже в зеркале заднего вида видно,что у тебя кузов поднят, а так же из за парусности можно определить
Производители грузовика идиоты. Водила тоже был идиотом.
Вот честно: вообще не жалко.
Тупым не место на дорогах, особенно за рулём грузовиков.
Опять самосвальщик!
аха-хаа
как раз вчера там ехал в 19 вечера и внезапно пришло смс от дептранса, что пешки…
метро закрыто в такси не содют…фсио..
пришлось через цкад и пятницкое шоссе …эвакуировацо