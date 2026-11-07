В Подмосковье самосвал обрушил пешеходный переход через Ленинградское шоссе
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В Подмосковье самосвал обрушил пешеходный переход через Ленинградское шоссе

Аварии в России
13 комментариев 13 комментариев

В Солнечногорске Московской области самосвал обрушил надземный пешеходный переход через Ленинградское шоссе. Авария произошла в районе деревни Пешки. Грузовик двигался с поднятым кузовом и задел надземный пешеходный мост. Конструкция сорвалась с опор и рухнула на шоссе.

Водитель погиб: его зажало под упавшими конструкциями. Спасатели Солнечногорского гарнизона демонтировали ограждения, чтобы разгрузить дорогу.

В Подмосковье самосвал обрушил пешеходный переход через Ленинградское шоссе
В Подмосковье самосвал обрушил пешеходный переход через Ленинградское шоссе
В Подмосковье самосвал обрушил пешеходный переход через Ленинградское шоссе
В Подмосковье самосвал обрушил пешеходный переход через Ленинградское шоссе
В Подмосковье самосвал обрушил пешеходный переход через Ленинградское шоссе
В Подмосковье самосвал обрушил пешеходный переход через Ленинградское шоссе
В Подмосковье самосвал обрушил пешеходный переход через Ленинградское шоссе
В Подмосковье самосвал обрушил пешеходный переход через Ленинградское шоссе
В Подмосковье самосвал обрушил пешеходный переход через Ленинградское шоссе
Фотографии с места ДТП

1
13 Комментариев
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13 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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ailin

А есть тут водители грузовиков? Как вообще можно ехать с поднятым кузовом и не заметить этого?

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5
Germanetz

Это знание они уносят с собой в могилу

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6
al08

Если он до этого только на ослах ездил…..

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4
Bizon

устал…
«тут за день так накувыркаешься, придешь домой там ты сидишь» 🙂

другое дело, о чем думают инженЕра, когда проектируют автоматику на таких машинах?
па ходу думают, о чем угодно, о рыбалке в выходные, о бабах, но не о безопасности эксплуатации самосвала
если это китайский самосвал, то узкоглазые ваще не думают :о)

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2
alejandromartinez

Ежели за рулём долбень, то никакой инженерией не застрахуешься: он найдёт, как накосячить.

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0
slogic

так говорят отключают сами водилы назойливые сигналы.

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0
Aleksgeimer

Как вы будите в смартфоне сидеть,и кузов опускать,так ещё и ехать нужно.

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1
Nordman51

Никогда такого не было!
И вот опять.

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3
alex.cheb

Да даже в зеркале заднего вида видно,что у тебя кузов поднят, а так же из за парусности можно определить

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1
goldberg

Производители грузовика идиоты. Водила тоже был идиотом.

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1
formatceft

Вот честно: вообще не жалко.
Тупым не место на дорогах, особенно за рулём грузовиков.

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1
Kolyan II

Опять самосвальщик!

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1
Bizon

аха-хаа
как раз вчера там ехал в 19 вечера и внезапно пришло смс от дептранса, что пешки…метро закрыто в такси не содют…фсио..
пришлось через цкад и пятницкое шоссе …эвакуировацо

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0
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