В Подмосковье самосвал обрушил пешеходный переход через Ленинградское шоссе

В Солнечногорске Московской области самосвал обрушил надземный пешеходный переход через Ленинградское шоссе. Авария произошла в районе деревни Пешки. Грузовик двигался с поднятым кузовом и задел надземный пешеходный мост. Конструкция сорвалась с опор и рухнула на шоссе.

Водитель погиб: его зажало под упавшими конструкциями. Спасатели Солнечногорского гарнизона демонтировали ограждения, чтобы разгрузить дорогу.

Фотографии с места ДТП