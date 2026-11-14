Прокуратура Калининградской области выплатит 6,5 млн рублей за смертельное ДТП со служебным автомобилем
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Прокуратура Калининградской области выплатит 6,5 млн рублей за смертельное ДТП со служебным автомобилем

Аварии в России
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Центральный районный суд Калининграда обязал прокуратуру Калининградской области выплатить 6,5 млн рублей компенсации за вред, причинённый в результате аварии, в которой погиб водитель служебного автомобиля ведомства и три человека стали инвалидами.

Все трое стали инвалидами

ДТП произошло 15 июля 2025 года на федеральной трассе А-216 в 5 км южнее Советска. Водитель служебного Nissan Almera выехал на встречную полосу и столкнулся с Chery, в котором ехали муж, жена и их дочь.

Водитель «Ниссана» погиб, а все трое в Chery получили тяжёлые травмы — разрывы внутренних органов, переломы и травмы головы. Они стали инвалидами и нуждаются в длительном лечении.

Спирта в крови не обнаружено

Выяснилось также, что в тот день водитель ведомства не поставил машину в гараж и поехал домой на день рождения жены. В салоне «Ниссана» нашли полулитровую бутылку водки с остатком около 2 см, однако этилового спирта в крови погибшего эксперты не обнаружили.

Следствие и решение суда

Экспертиза установила вину водителя «Ниссана»: он мог предотвратить столкновение, но нарушил ПДД. У потерпевших возможности избежать аварии не было.

Суд присудил 2,5 млн рублей пострадавшему ребёнку и по 2 млн рублей каждому из родителей. Прокуратура не признала иск в полном объёме, но решение суда от 29 октября 2026 года вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Прокуратура Калининградской области выплатит 6,5 млн рублей за смертельное ДТП со служебным автомобилем
Прокуратура Калининградской области выплатит 6,5 млн рублей за смертельное ДТП со служебным автомобилем
Прокуратура Калининградской области выплатит 6,5 млн рублей за смертельное ДТП со служебным автомобилем
Прокуратура Калининградской области выплатит 6,5 млн рублей за смертельное ДТП со служебным автомобилем
Прокуратура Калининградской области выплатит 6,5 млн рублей за смертельное ДТП со служебным автомобилем
Фото ГИБДД и Следственного Комитета Калининградской области
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sokolowskiy

Они что там, в Калинграде с ума посходили? Под европейцев косят? От коллектива оторвались?

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