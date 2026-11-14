Прокуратура Калининградской области выплатит 6,5 млн рублей за смертельное ДТП со служебным автомобилем

Центральный районный суд Калининграда обязал прокуратуру Калининградской области выплатить 6,5 млн рублей компенсации за вред, причинённый в результате аварии, в которой погиб водитель служебного автомобиля ведомства и три человека стали инвалидами.

Все трое стали инвалидами

ДТП произошло 15 июля 2025 года на федеральной трассе А-216 в 5 км южнее Советска. Водитель служебного Nissan Almera выехал на встречную полосу и столкнулся с Chery, в котором ехали муж, жена и их дочь.

Водитель «Ниссана» погиб, а все трое в Chery получили тяжёлые травмы — разрывы внутренних органов, переломы и травмы головы. Они стали инвалидами и нуждаются в длительном лечении.

Спирта в крови не обнаружено

Выяснилось также, что в тот день водитель ведомства не поставил машину в гараж и поехал домой на день рождения жены. В салоне «Ниссана» нашли полулитровую бутылку водки с остатком около 2 см, однако этилового спирта в крови погибшего эксперты не обнаружили.

Следствие и решение суда

Экспертиза установила вину водителя «Ниссана»: он мог предотвратить столкновение, но нарушил ПДД. У потерпевших возможности избежать аварии не было.

Суд присудил 2,5 млн рублей пострадавшему ребёнку и по 2 млн рублей каждому из родителей. Прокуратура не признала иск в полном объёме, но решение суда от 29 октября 2026 года вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото ГИБДД и Следственного Комитета Калининградской области