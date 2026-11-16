С какой скоростью двигаться на автомобиле, чтобы снизить расход топлива
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С какой скоростью двигаться на автомобиле, чтобы снизить расход топлива

Автоновости
21 комментарий 21 комментарий

Многие автомобилисты удивляются, почему реальное потребление бензина отличается от заводской цифры даже за городом, где почти ничего не мешает ехать в своём темпе. Заводские замеры обычно проводятся в оптимальных условиях: при подходящих оборотах и скорости, без резких разгонов, когда двигатель работает под небольшой нагрузкой. На время испытаний также отключают свет и кондиционер. В обычной поездке по своим делам такой режим соблюдать крайне неудобно, поэтому реальные показатели почти всегда расходятся с заявленными производителем.

Но также немаловажное значение имеет скорость, с которой движется автомобиль. Давайте рассмотрим факторы, которые влияют на расход топлива.

С какой скоростью двигаться на автомобиле, чтобы снизить расход топлива
Фото: АГН «Москва»

Одинаковая скорость, но разный расход. Почему?

На загородной трассе для обычного легкового автомобиля одной из самых экономичных считается скорость 90 км/ч. Однако важна не только цифра на спидометре, но и то, на какой передаче и с какими оборотами двигателя машина движется. В двух разных поездках на спидометре могут быть одни и те же 90 км/ч, а расход топлива окажется разным.

Всё зависит от оборотов двигателя и выбранной передачи. Например, перед поворотом водитель переключился на пониженную передачу, а после поворота машина снова набрала скорость, но передача осталась прежней. Если продолжать движение так, то мотор будет расходовать больше топлива, чем на том же участке при той же скорости, но на подходящей передаче. Поэтому экономичность определяется не только скоростью, но и правильным выбором передачи.

Для экономичной езды за городом стоит придерживаться 2000–2500 об/мин по тахометру. Если нужная скорость уже набрана, подходящая передача позволит её сохранить, а обороты двигателя немного снизятся. При этом не стоит забывать, что чем быстрее едет машина, тем больше мощности двигателя уходит на преодоление сопротивления воздуха. Поэтому на трассе важно выбирать не только умеренную скорость, но и правильную передачу.

В городе больше всего топлива порой расходуется там, где разогнаться особенно негде. Загорается зелёный, поток трогается, но уже у соседнего перекрёстка снова приходится тормозить. После каждого замедления двигателю приходится заново разгонять автомобиль, а это требует дополнительного топлива. В таком потоке легковая машина с атмосферным двигателем объёмом 1,6 литра вполне может расходовать до 12 литров на 100 километров. Чем больше остановок и резких ускорений, тем выше расход.

Лишние килограммы и давление в шинах

На экономичность влияет и вес автомобиля. Например, после ремонта на даче ящик с инструментами иногда остаётся в багажнике до следующих выходных. За неделю он успевает несколько раз съездить на работу и обратно. Водитель про него давно забыл, но при каждом разгоне машине приходится набирать скорость с лишним грузом. Поэтому если разгрузить багажник, то это позволит немного снизить расход топлива в повседневных поездках.

Похожая история — с давлением в шинах. Колёса могут стоять штатного размера, с виду всё выглядеть нормально, а манометр покажет давление ниже рекомендованного. На приспущенных шинах машине тяжелее катиться, поэтому двигателю требуется больше усилий и топлива. Если следить за техническим состоянием автомобиля и ездить спокойно, в повседневных поездках можно сберечь примерно один-два литра бензина на сотню километров.

Сопротивление воздуха и открытые окна

Сопротивление воздуха усиливается, если в машине открыты окна. На большой скорости это особенно заметно, поэтому на трассе стёкла лучше поднять. Открытые окна создают дополнительное сопротивление и заставляют двигатель расходовать больше топлива.

В городском режиме при небольших скоростях влияние может быть менее ощутимым, но на загородной трассе лучше закрывать окна и по возможности пользоваться вентиляцией или кондиционером.

Извилистая дорога и торможение двигателем

На извилистой дороге многое зависит от того, когда водитель уберёт ногу с газа. Если поворот хорошо виден издалека, можно заранее дать машине замедлиться. Тогда не придётся в последние секунды гасить тормозом только что набранную скорость, а после поворота будет проще плавно разогнаться.

На спуске газ тоже можно отпустить, оставив передачу включённой. Пока машина замедляется за счёт торможения двигателем, подача топлива может на время прекратиться.

Вывод

Экономия топлива зависит не от одной цифры на спидометре, а от совокупности факторов: скорости, передачи, оборотов, манеры разгона и торможения, веса автомобиля, давления в шинах и сопротивления воздуха. Плавное движение без резких ускорений помогает снизить расход даже без изменения маршрута.

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21 Комментарий
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21 комментариев
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Шо, опять c бензином проблемы?

Редактировалось 44 минут назад
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2
dok_p

ага, движуха….

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0
Подколодный З.Г.

Хорошо помогает экономии топлива острый гвоздик забитый в подошву правого тапочка острием внутрь.

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1
E_Lindros

🙁
но ехать 6,5 часов вместо 4,5 не охото

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0
Подколодный З.Г.

У меня до дачи 420км. Пробовал и погонять «на все деньги» и спокойно ездить, разница выходит от 30 до 50 минут. Разница по топливу до 30%.
Ещё и риск ДТП, штрафы с камер.

Редактировалось 21 минут назад
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3
E_Lindros

двигатель какой? с турбо/без?
я ниже коммент написал, где 3,5 жрёт как бегемот, поэтому ехал 140 в среднем, по времени 6,5 часов. на 2-х литрушке с турбой — часов 5…5,5

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0
Подколодный З.Г.

1ZZfe 1,8 литра

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0
E_Lindros

мелкий без турбы, можно и топить под 200))))

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0
Подколодный З.Г.

Смысл? Камеры через каждый километр, а то и чаще. Да и движение весьма плотное, фуры строем идут.

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0
Rubicon

Это точно, лучше эти два часа потратить на стояние в очереди за бензом

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0
Подколодный З.Г.

Не актуально: я уже 10 лет на пропане.

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2
Rubicon

у нас пропан 49-56 рублей…

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0
Подколодный З.Г.

У нас 33,9 р уже с лета держится.

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0
E_Lindros

вот 34 ещё куда-ни-шло…но когда в Мск за газ уже просят цену 92-го бенза, смысла в этой фигне-ГБО уже никакой

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1
E_Lindros

на платке, с бензом проблем нет, да и очередей тоже, 10-15 минут просрано, даже сожрав хотдог и выпив кофейку

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1
sanchess80

Ну так в этом и решение водителя: экономим топливо — «тошним» около 90 км/ч, экономим время — давим тапку, расплачиваемся расходом.

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1
E_Lindros

неделю назад гонял на своем рыдване в др. город по платке, двс 3,5л, расход на 130…140км/ч оптималка. Если ехать 190…200, то стрелка датчика топлива зряче движется (точнее падает) также как и крутится стрелка тахометра. А вот на 2х-литровой шушлайке жены можно топить и 200, расход будет такой же как и на 3,5л при 140км/ч.
Вывод — больше движок — жор нехилый, меньший двс с турбиной — жор нормальный.

Редактировалось 23 минут назад
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0
Bizon

эконометр
ЭБУ не показывает мгновенный расход?
110 кмч вот оптимум

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2
E_Lindros

показывает средуху…как раз экономометр на бортовом есть.
при общем среднем расходе авто 13,4 л/100км, при крейсерской скорости 140км/ч показывает ежесекундный расход 11-12 л, при 160 и выше-уже зашкаливает за 20л

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0
sanchess80

Сравнивать надо на одинаковых машинах с одинаковым сопротивлением воздуха и массой. Зависимость только от двигателя окажется не такой большой.

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1
sanchess80

Минимальный расход на скорости 75 км/ч. Давно меряно-перемеряно. До скорости 90-100 расход растёт на какие-то капли, которые можно не учитывать. Дальше начинает расти уже заметней.

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