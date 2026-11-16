С какой скоростью двигаться на автомобиле, чтобы снизить расход топлива

Многие автомобилисты удивляются, почему реальное потребление бензина отличается от заводской цифры даже за городом, где почти ничего не мешает ехать в своём темпе. Заводские замеры обычно проводятся в оптимальных условиях: при подходящих оборотах и скорости, без резких разгонов, когда двигатель работает под небольшой нагрузкой. На время испытаний также отключают свет и кондиционер. В обычной поездке по своим делам такой режим соблюдать крайне неудобно, поэтому реальные показатели почти всегда расходятся с заявленными производителем.

Но также немаловажное значение имеет скорость, с которой движется автомобиль. Давайте рассмотрим факторы, которые влияют на расход топлива.

Фото: АГН «Москва»

Одинаковая скорость, но разный расход. Почему?

На загородной трассе для обычного легкового автомобиля одной из самых экономичных считается скорость 90 км/ч. Однако важна не только цифра на спидометре, но и то, на какой передаче и с какими оборотами двигателя машина движется. В двух разных поездках на спидометре могут быть одни и те же 90 км/ч, а расход топлива окажется разным.

Всё зависит от оборотов двигателя и выбранной передачи. Например, перед поворотом водитель переключился на пониженную передачу, а после поворота машина снова набрала скорость, но передача осталась прежней. Если продолжать движение так, то мотор будет расходовать больше топлива, чем на том же участке при той же скорости, но на подходящей передаче. Поэтому экономичность определяется не только скоростью, но и правильным выбором передачи.

Для экономичной езды за городом стоит придерживаться 2000–2500 об/мин по тахометру. Если нужная скорость уже набрана, подходящая передача позволит её сохранить, а обороты двигателя немного снизятся. При этом не стоит забывать, что чем быстрее едет машина, тем больше мощности двигателя уходит на преодоление сопротивления воздуха. Поэтому на трассе важно выбирать не только умеренную скорость, но и правильную передачу.

В городе больше всего топлива порой расходуется там, где разогнаться особенно негде. Загорается зелёный, поток трогается, но уже у соседнего перекрёстка снова приходится тормозить. После каждого замедления двигателю приходится заново разгонять автомобиль, а это требует дополнительного топлива. В таком потоке легковая машина с атмосферным двигателем объёмом 1,6 литра вполне может расходовать до 12 литров на 100 километров. Чем больше остановок и резких ускорений, тем выше расход.

Лишние килограммы и давление в шинах

На экономичность влияет и вес автомобиля. Например, после ремонта на даче ящик с инструментами иногда остаётся в багажнике до следующих выходных. За неделю он успевает несколько раз съездить на работу и обратно. Водитель про него давно забыл, но при каждом разгоне машине приходится набирать скорость с лишним грузом. Поэтому если разгрузить багажник, то это позволит немного снизить расход топлива в повседневных поездках.

Похожая история — с давлением в шинах. Колёса могут стоять штатного размера, с виду всё выглядеть нормально, а манометр покажет давление ниже рекомендованного. На приспущенных шинах машине тяжелее катиться, поэтому двигателю требуется больше усилий и топлива. Если следить за техническим состоянием автомобиля и ездить спокойно, в повседневных поездках можно сберечь примерно один-два литра бензина на сотню километров.



Сопротивление воздуха и открытые окна

Сопротивление воздуха усиливается, если в машине открыты окна. На большой скорости это особенно заметно, поэтому на трассе стёкла лучше поднять. Открытые окна создают дополнительное сопротивление и заставляют двигатель расходовать больше топлива.

В городском режиме при небольших скоростях влияние может быть менее ощутимым, но на загородной трассе лучше закрывать окна и по возможности пользоваться вентиляцией или кондиционером.

Извилистая дорога и торможение двигателем

На извилистой дороге многое зависит от того, когда водитель уберёт ногу с газа. Если поворот хорошо виден издалека, можно заранее дать машине замедлиться. Тогда не придётся в последние секунды гасить тормозом только что набранную скорость, а после поворота будет проще плавно разогнаться.

На спуске газ тоже можно отпустить, оставив передачу включённой. Пока машина замедляется за счёт торможения двигателем, подача топлива может на время прекратиться.

Вывод

Экономия топлива зависит не от одной цифры на спидометре, а от совокупности факторов: скорости, передачи, оборотов, манеры разгона и торможения, веса автомобиля, давления в шинах и сопротивления воздуха. Плавное движение без резких ускорений помогает снизить расход даже без изменения маршрута.