Федеральные власти приняли решение о передаче в управление государственной компании «Автодор» нескольких участков стратегически важной автомагистрали М-5 «Урал». Согласно официальному распоряжению правительства, опубликованному на портале правовых актов, данный процесс должен быть завершен в срок до 1 июля 2027 года. Этот шаг знаменует собой очередной этап масштабной реформы дорожного хозяйства, направленной на привлечение внебюджетных средств и модернизацию транспортной инфраструктуры.

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География и масштаб проекта

Документ детально регламентирует, какие именно отрезки трассы перейдут под контроль госкомпании. Речь идет о трех ключевых участках, расположенных в Московской области, общей протяженностью с 20-го по 100-й километр.

В частности, в зону ответственности «Автодора» войдут обходы таких населенных пунктов, как Октябрьский и Бронницы, а также участок, соединяющий Ульянино и Непецино. Выбор этих локаций обусловлен их высокой загруженностью и стратегическим значением для транспортного сообщения в столичном регионе.

Официальная аргументация и цели передачи

В Министерстве транспорта Российской Федерации пояснили мотивы принятия такого решения. По данным ведомства, передача участков позволит обеспечить более качественное содержание дорожного полотна и инфраструктуры, что напрямую повлияет на повышение уровня безопасности дорожного движения.

Кроме того, важным аспектом является возможность организовать финансирование будущих капитальных ремонтов и реконструкции за счет внебюджетных источников, что снизит нагрузку на государственную казну и ускорит приведение трассы в нормативное состояние.

Что изменится для автомобилистов

Для автомобилистов данная реорганизация означает одно существенное изменение: проезд по указанным участкам федеральной трассы М-5 «Урал» станет платным.

Для взимания платы будет внедрена современная безбарьерная система под названием «Свободный поток». Эта технология исключает необходимость остановки перед шлагбаумами: фиксация проезда транспортных средств будет осуществляться автоматически с помощью камер и датчиков, установленных на специальных металлических рамках над дорогой. Такой подход позволяет поддерживать высокую пропускную способность трассы и минимизировать риск возникновения заторов.

Стоит отметить, что данная схема не является новаторской исключительно для трассы М-5. Ранее аналогичный механизм передачи участков федеральных дорог в управление «Автодору» с последующим введением платного проезда был успешно опробован на ряде других важных направлений. В частности, подобная практика уже применяется на трассах М-3 «Украина», М-7 «Волга», а также на новой трассе А-289, соединяющей Краснодар и Керчь.

Таким образом, перевод участков М-5 на платную основу вписывается в общую тенденцию развития опорной сети скоростных автомобильных дорог страны.