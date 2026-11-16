Ученые придумали систему, которая будет предупреждать водителей о приближении к дороге диких животных
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Ученые придумали систему, которая будет предупреждать водителей о приближении к дороге диких животных

Автоновости

На российских дорогах ежегодно фиксируются сотни ДТП с участием диких животных, и ситуация ухудшается. В 2024 году зарегистрировали 841 наезд на животное — на 14,6% больше, чем в 2023 году; в 2026 году рост продолжился. Чаще всего под машины попадают лоси и косули. Опасность во внезапности: зверь появляется на проезжей части за доли секунды. Столкновение с лосем весом до 720 кг нередко приводит к тяжёлым травмам и гибели людей.

Ученые придумали систему, которая будет предупреждать водителей о приближении к дороге диких животных
Фото из открытых источников

Кроме того, водитель обязан компенсировать вред природе: 80 тыс. рублей за лося, 40 тыс. — за косулю, до 560 тыс. — за краснокнижное животное. Только одна страховая компания за 2025 год выплатила по таким случаям 122,4 млн рублей, причём 84% происшествий пришлись на наезды на животных. Проблема требует системного инженерного решения.

Почему знаки и заборы недостаточны

Основной традиционный инструмент — знак «Дикие животные» — лишь сообщает о вероятности встречи, но не о том, что зверь находится у дороги сейчас. Постоянно висящий знак водители со временем перестают воспринимать как реальный сигнал опасности.

Сплошные ограждения вдоль дорог требуют больших капитальных затрат и перерезают миграционные маршруты животных, нарушая экологический баланс; звери ищут обходные пути и всё равно могут выходить на трассу. Нужно точечное «умное» решение, которое реагирует на конкретную ситуацию и не создаёт непреодолимых барьеров для фауны.

«Умная» сигнализация

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» предложили комплекс SAFEWAY — автоматизированную программно-аппаратную систему для наиболее аварийно-опасных участков трасс. Сенсорный модуль непрерывно сканирует придорожную зону в любую погоду и фиксирует движущийся объект, если его размеры и траектория соответствуют животному.

В отличие от пассивных знаков система реагирует не на статистическую вероятность, а на реальное приближение зверя к дороге. При обнаружении животного на модуле загорается световой сигнал для водителей; если рядом приближается автомобиль, дополнительно включается звуковое воздействие, отпугивающее животное. Длительность оповещения определяется программной логикой и дорожной ситуацией.

При испытаниях опытного образца в Вологодской области разработчики выяснили, что световой сигнал должен быть оранжевым, а не красным: он лучше воспринимается в сумерках и непогоду. Сейчас радиус действия одного модуля — около 10 метров, но его планируют увеличить вдвое.

Система учитывает габариты крупных копытных — лося или оленя, что снижает риск ложных срабатываний на мелких животных и посторонние объекты. Логика двухступенчатая: сначала включается световое предупреждение для водителя, а при непосредственной близости автомобиля срабатывает ультразвуковой отпугиватель. Для животного это временный раздражитель, а не травмирующий физический барьер.

Преимущества комплекса и экономический эффект

Главный плюс разработки — компромисс между безопасностью дорожного движения и сохранением миграционных путей животных. В отличие от сплошных заборов точечные модули не отрезают зверей от привычных маршрутов, а лишь ситуативно корректируют их поведение у трассы. Установка не требует капитальных сооружений и может проводиться адресно — на участках с подтверждённой статистикой частых выходов животных.

Система окупается за счёт предотвращения дорогостоящих ДТП: прямого ущерба автомобилю, компенсаций за вред природе и многомиллионных страховых выплат. Для государства и дорожных служб это снижение затрат на последствия аварий, для водителей — реальное уменьшение риска встречи с крупным зверем в тёмное время суток или в сложных погодных условиях.

От прототипа к серийному внедрению

Сейчас разработка находится на стадии экспериментального прототипа. Учёные ставят задачу перейти к полноценному инженерному образцу, пригодному для производства и эксплуатации в реальных дорожных условиях. Затем планируется полевой пилот на конкретном опасном участке трассы, чтобы оценить долгосрочную эффективность системы и отработать взаимодействие с дорожными службами.

Если испытания подтвердят надёжность и результативность, «умная» сигнализация может стать доступным тиражируемым инструментом повышения безопасности на федеральных и региональных дорогах, проходящих через леса, заповедники и миграционные коридоры дикой фауны.

Российская разработка предлагает не абстрактную концепцию, а практический шаг к снижению аварийности с учётом интересов водителей и экологических требований.

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